Expresidente Iván Duque califica de ‘torpeza’ del gobierno la imposición de inversión forzosa a bancos

Un tenso debate se ha desatado alrededor del anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros de la semana pasada, donde hablaban de las estrategias a aplicar en medio de la emergencia económica declarada en algunos departamentos del país, por la inesperada ola invernal que llegó de la nada.

El mandatario le dijo a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, que sacara un decreto para utilizar la inversión forzosa en los bancos, como mecanismo para impulsar el crédito en algunos sectores priorizados. Y desde entonces, la controversia se encendió, a la que ahora se suma la posición del expresidente Iván Duque.

En medio del consejo de ministros, Petro criticó lo que había sucedido en una anterior oportunidad, en la que intentó aplicar esa medida y la banca pidió que, en su reemplazo, se comprometían a un pacto por el crédito, para irrigar 55 billones adicionales a los que normalmente ponían en la economía, para estimular a 5 sectores, entre ellos, el de la economía popular, por ser de especial interés para el gobierno. “Me engañaron”, dijo Petro, mencionando que la estrategia había sido fallida.

La idea de la inversión forzosa ha puesto a controvertir al presidente Petro con el gremio de banqueros, Asobancaria, que dirige Jonathan Malagón.

Jonathan Malagón, Presidente de Asobancaria Foto: ASOBANCARIA

“Una torpeza’

Y ahora, Duque afirma que se trataría de “una torpeza, otra de las que este gobierno viene haciendo”, criticó el exmandatario.

De acuerdo con el pronunciamiento de Duque, la inversión forzosa encarecerá el costo del crédito para todo el país, sin contar con que se incrementarían los riesgos de los recursos de los depositantes en los bancos, ya que el dinero que prestan los bancos es de los usuarios de los servicios financieros.

Según Duque, si bien es cierto que se requiere atender la emergencia invernal en el país, también lo es que la inversión forzosa sería un camino más escabroso que podría tener graves efectos.

De hecho, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, también se había referido al tema, alertando sobre los efectos que podría tener la obligatoriedad a los bancos de hacer una inversión forzosa.