Inversión forzosa anunciada por Petro pondría en riesgo el flujo de créditos no priorizados, afirma presidente de Asobancaria

Con la convicción de que la banca lo engañó cuando aceptó reemplazar la inversión forzosa que había propuesto hace un par de años por el pacto por el crédito, el presidente Gustavo Petro se pronunció contra la estrategia que se implementó en su momento, justo porque los banqueros no vieron con buenos ojos que los obligaran a hacer inversiones forzadas.

Su disertación al respecto la hizo durante el consejo de ministros realizado el 12 de febrero, en el que anunció que, en medio de la emergencia económica emitida para obtener recursos para la ola invernal, sacará un decreto para de nuevo aplicar la inversión forzosa.

En respuesta, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, manifestó su preocupación, pues considera que “una nueva inversión forzosa aumentaría la represión financiera. Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios (TDA), las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”, dijo el dirigente del gremio de bancos e instituciones financieras.

Balance del Pacto por el Crédito Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Noticia en desarrollo…