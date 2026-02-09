Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de febrero

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes y apetecidas en el mercado cambiario, dada su solidez y la fuerza que representa en el mercado global. Durante los últimos meses, la moneda ha presentado un escenario bajista, marcado por la volatilidad, lo que la ha llevado a un precio mínimo de los $3.590.

Los inversionistas han visto con mayor atención la posibilidad de comprar divisas, dado el escenario bajista que presenta la moneda, lo que les permitiría, a futuro, acceder a una mejor rentabilidad en el caso de que el dólar vuelva a ascender en su cotización. Durante este año hay varios hechos locales e internacionales que podrían impulsarlo.

Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana

Las casas de cambio se han convertido lugares atractivos para comprar divisas, dada la facilidad que representan a la hora de adquirir monedas, pues no requieren un gran número de documentos ni trámites para este tipo de transacciones.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Siga aquí el análisis del mercado cambiario para este domingo, 8 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.583 y de venta de $3.708.

Quiénes deben actualizar el RUT en la Dian para el 2026: conozca el listado

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,627 3,721 94 Cali 3,600 3,745 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,630 3,670 40 Medellín 3,535 3,685 150 Pereira 3,620 3,710 90

Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: El País

Por otro lado, si lo que desea analizar es el valor de la moneda en el histórico de la última semana, tenga en cuenta los siguientes valores, expresados en la siguiente tabla. Allí aparecerán los precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM Domingo 8 de febrero de 2026 3583.79 3708.45 3670.2 Sábado 7 de febrero de 2026 3583.57 3709.82 3670.2 Viernes 6 de febrero de 2026 3587.5 3712.32 3691.75 Jueves 5 de febrero de 2026 3599.66 3725.86 3644.93 Miércoles 4 de febrero de 2026 3579.31 3706.9 3622 Martes 3 de febrero de 2026 3572.07 3699.48 3628.16 Lunes 2 de febrero de 2026 3560 3691.72 3670.47

Compre vivienda usada fácil: Bancolombia lanzó alternativa y no son remates

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta estos precios que se presentan en algunas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,620 3,700 80 Cambios AG 3,620 3,700 80 Cambios Kapital 3,640 3,680 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,630 3,690 60 El Cóndor Cambios 3,550 3,700 150

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no deben fijarlos con una entidad oficial o un precio oficial.

Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: Adobe Stock

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.