Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de febrero

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes y apetecidas en el mercado cambiario, dada su solidez y la fuerza que representa en el mercado global. Durante los últimos meses, la moneda ha presentado un escenario bajista, marcado por la volatilidad, lo que la ha llevado a un precio mínimo de los $3.590.
Los inversionistas han visto con mayor atención la posibilidad de comprar divisas, dado el escenario bajista que presenta la moneda, lo que les permitiría, a futuro, acceder a una mejor rentabilidad en el caso de que el dólar vuelva a ascender en su cotización. Durante este año hay varios hechos locales e internacionales que podrían impulsarlo.
Las casas de cambio se han convertido lugares atractivos para comprar divisas, dada la facilidad que representan a la hora de adquirir monedas, pues no requieren un gran número de documentos ni trámites para este tipo de transacciones.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Siga aquí el análisis del mercado cambiario para este domingo, 8 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.583 y de venta de $3.708.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,627
|3,721
|94
|Cali
|3,600
|3,745
|145
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,630
|3,670
|40
|Medellín
|3,535
|3,685
|150
|Pereira
|3,620
|3,710
|90
Por otro lado, si lo que desea analizar es el valor de la moneda en el histórico de la última semana, tenga en cuenta los siguientes valores, expresados en la siguiente tabla. Allí aparecerán los precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Domingo 8 de febrero de 2026
|3583.79
|3708.45
|3670.2
|Sábado 7 de febrero de 2026
|3583.57
|3709.82
|3670.2
|Viernes 6 de febrero de 2026
|3587.5
|3712.32
|3691.75
|Jueves 5 de febrero de 2026
|3599.66
|3725.86
|3644.93
|Miércoles 4 de febrero de 2026
|3579.31
|3706.9
|3622
|Martes 3 de febrero de 2026
|3572.07
|3699.48
|3628.16
|Lunes 2 de febrero de 2026
|3560
|3691.72
|3670.47
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta estos precios que se presentan en algunas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,620
|3,750
|130
|Amerikan Cash
|3,620
|3,700
|80
|Cambios AG
|3,620
|3,700
|80
|Cambios Kapital
|3,640
|3,680
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,630
|3,690
|60
|El Cóndor Cambios
|3,550
|3,700
|150
Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no deben fijarlos con una entidad oficial o un precio oficial.
Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.