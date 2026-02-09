Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de febrero

La moneda estadounidense fluctuó durante las últimas semanas a la baja.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 12:37 p. m.
Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy.
Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: Getty Images

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes y apetecidas en el mercado cambiario, dada su solidez y la fuerza que representa en el mercado global. Durante los últimos meses, la moneda ha presentado un escenario bajista, marcado por la volatilidad, lo que la ha llevado a un precio mínimo de los $3.590.

Los inversionistas han visto con mayor atención la posibilidad de comprar divisas, dado el escenario bajista que presenta la moneda, lo que les permitiría, a futuro, acceder a una mejor rentabilidad en el caso de que el dólar vuelva a ascender en su cotización. Durante este año hay varios hechos locales e internacionales que podrían impulsarlo.

-
Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana

Las casas de cambio se han convertido lugares atractivos para comprar divisas, dada la facilidad que representan a la hora de adquirir monedas, pues no requieren un gran número de documentos ni trámites para este tipo de transacciones.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Siga aquí el análisis del mercado cambiario para este domingo, 8 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.583 y de venta de $3.708.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6273,72194
Cali3,6003,745145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,5353,685150
Pereira3,6203,71090
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: El País

Por otro lado, si lo que desea analizar es el valor de la moneda en el histórico de la última semana, tenga en cuenta los siguientes valores, expresados en la siguiente tabla. Allí aparecerán los precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
Domingo 8 de febrero de 20263583.793708.453670.2
Sábado 7 de febrero de 20263583.573709.823670.2
Viernes 6 de febrero de 20263587.53712.323691.75
Jueves 5 de febrero de 20263599.663725.863644.93
Miércoles 4 de febrero de 20263579.313706.93622
Martes 3 de febrero de 20263572.073699.483628.16
Lunes 2 de febrero de 202635603691.723670.47
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta estos precios que se presentan en algunas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6203,70080
Cambios AG3,6203,70080
Cambios Kapital3,6403,68040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,69060
El Cóndor Cambios3,5503,700150

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no deben fijarlos con una entidad oficial o un precio oficial.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
Así se mueve el dólar en casas de cambio hoy. Foto: Adobe Stock

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.

Estabilidad en el precio del dólar

