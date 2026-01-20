Estados Unidos

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

Hay preocupación en Nueva York por la caída de las bolsas más importantes.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de enero de 2026, 10:35 p. m.
Caída de Wall Street tras amenazas de Donald Trump de tomar control de Groenlandia.
Caída de Wall Street tras amenazas de Donald Trump de tomar control de Groenlandia. Foto: AFP y Libertex - Montaje Semana

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron este martes, 20 de enero, con fuertes pérdidas en una jornada marcada por la creciente incertidumbre entre los inversores, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara sus amenazas de imponer aranceles sobre productos importados desde varios países europeos.

Los mercados globales vivieron una sesión volátil, con fuertes movimientos en los precios de activos considerados refugio como el oro y la plata, impulsados por el nerviosismo de los operadores ante el avance de la disputa por Groenlandia.

La caída de Wall Street se produjo después de que Trump anunciara la imposición de nuevos aranceles del 10 % a las importaciones de ocho países europeos, en los que se incluyen: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido.

Estos estarán vigentes a partir del primero de febrero, con planes de aumentarlos al 25 % el primero de junio si no se alcanza un acuerdo relacionado con su intento de adquirir el control de Groenlandia.

Noticias Estados Unidos

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

Noticias Estados Unidos

Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

Noticias Estados Unidos

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

Noticias Estados Unidos

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

Noticias Estados Unidos

Hombre muere luego de ser atacado por un perro pitbull en Nueva York: curioso desenlace para el animal

Noticias Estados Unidos

Trump tiene el control: nueva incautación de Estados Unidos a buque petrolero venezolano

Noticias Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

Opinión

Petro, cipayo de Wall Street

Noticias Estados Unidos

¿Para dónde va la economía de EE. UU. este año? Primer día del 2026 en la bolsa más importante del mundo, Wall Street

Noticias Estados Unidos

Wall Street, en rojo: luego de los récords de Navidad, cierra a la baja el último lunes de 2025; ¿qué significa para el 2026?

Wall Street 2026
Se registra gran caída en Wall Street por las tensiones políticas de enero de 2026. Foto: Getty

En los datos oficiales de cierre, el S&P 500 retrocedió 143,12 puntos (2,04 %), ubicándose en 6.798,48 unidades, su mayor caída desde octubre de 2025.

Por su parte, el Nasdaq Composite cayó 559,44 puntos (2,38 %) hasta 22.955,94 unidades.

Finalmente, el Dow Jones Industrial Average perdió 869,18 puntos (1,76 %), cerrando en 48.490,15 puntos.

El índice de volatilidad VIX, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó niveles máximos en dos meses, subrayando el aumento de la aversión al riesgo entre los inversores.

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas, mientras que sectores defensivos y activos refugio, como los metales preciosos, mostraron avances.

El aumento de los precios del oro a niveles récord reflejó la preferencia de los inversores por instrumentos percibidos como seguros ante la creciente incertidumbre comercial y política que atraviesan los países líderes.

La caída en Wall Street también coincidió con descensos en los mercados europeos y asiáticos, reflejo de la preocupación global por el riesgo de un conflicto comercial más amplio si la escalada arancelaria continúa.

Declaraciones de Donald Trump en su primer año de mandato, seguridad, política internacional y cifras.
Donald Trump insiste en su avanzada por controlar Groenlandia. Foto: Captura de X @Whitehouse

La caída de Wall Street coincide con la amenaza de Donald Trump de que Estados Unidos obtenga un mayor papel sobre Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa. Las naciones europeas han rechazado firmemente la idea de que Groenlandia esté “en venta”, y varios líderes de la Unión Europea han advertido sobre posibles represalias comerciales si se concretan los aranceles.

Los analistas señalan que estas tensiones no solo generan presión sobre los mercados en el corto plazo, sino que podrían tener repercusiones más amplias si se traducen en medidas comerciales recíprocas o una escalada de políticas proteccionistas entre potencias económicas.

Más de Noticias Estados Unidos

Una pistola apoyada sobre una bandera estadounidense, que representa la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho de los estadounidenses patrióticos a portar armas.

Corte Suprema de EE.UU. busca invalidar la estricta ley sobre el porte de armas de Hawái

Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

x

Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

Gobernador Gavin Newsom arremete contra la UE en la escalada de tensiones con Trump por Groenlandia.

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

Caída de Wall Street tras amenazas de Donald Trump de tomar control de Groenlandia

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

President Donald Trump waves to the media as he walks on the South Lawn of the White House, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

Hay muchas creencias y mitos alrededor de los perros, como que estos solo ven en blanco y negro. Aquí te contamos qué tan verdaderos son estos mitos.

Hombre muere luego de ser atacado por un perro pitbull en Nueva York: curioso desenlace para el animal

x

Trump tiene el control: nueva incautación de Estados Unidos a buque petrolero venezolano

Donald trump Presidente de Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

La administración Trump propone modernizar terminales con áreas de bienestar, mientras expertos piden soluciones a problemas estructurales del sistema aéreo.

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

Noticias Destacadas