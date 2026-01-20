Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron este martes, 20 de enero, con fuertes pérdidas en una jornada marcada por la creciente incertidumbre entre los inversores, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara sus amenazas de imponer aranceles sobre productos importados desde varios países europeos.

Los mercados globales vivieron una sesión volátil, con fuertes movimientos en los precios de activos considerados refugio como el oro y la plata, impulsados por el nerviosismo de los operadores ante el avance de la disputa por Groenlandia.

La caída de Wall Street se produjo después de que Trump anunciara la imposición de nuevos aranceles del 10 % a las importaciones de ocho países europeos, en los que se incluyen: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido.

Estos estarán vigentes a partir del primero de febrero, con planes de aumentarlos al 25 % el primero de junio si no se alcanza un acuerdo relacionado con su intento de adquirir el control de Groenlandia.

Se registra gran caída en Wall Street por las tensiones políticas de enero de 2026. Foto: Getty

En los datos oficiales de cierre, el S&P 500 retrocedió 143,12 puntos (2,04 %), ubicándose en 6.798,48 unidades, su mayor caída desde octubre de 2025.

Por su parte, el Nasdaq Composite cayó 559,44 puntos (2,38 %) hasta 22.955,94 unidades.

Finalmente, el Dow Jones Industrial Average perdió 869,18 puntos (1,76 %), cerrando en 48.490,15 puntos.

El índice de volatilidad VIX, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó niveles máximos en dos meses, subrayando el aumento de la aversión al riesgo entre los inversores.

Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas, mientras que sectores defensivos y activos refugio, como los metales preciosos, mostraron avances.

El aumento de los precios del oro a niveles récord reflejó la preferencia de los inversores por instrumentos percibidos como seguros ante la creciente incertidumbre comercial y política que atraviesan los países líderes.

La caída en Wall Street también coincidió con descensos en los mercados europeos y asiáticos, reflejo de la preocupación global por el riesgo de un conflicto comercial más amplio si la escalada arancelaria continúa.

Donald Trump insiste en su avanzada por controlar Groenlandia. Foto: Captura de X @Whitehouse

La caída de Wall Street coincide con la amenaza de Donald Trump de que Estados Unidos obtenga un mayor papel sobre Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa. Las naciones europeas han rechazado firmemente la idea de que Groenlandia esté “en venta”, y varios líderes de la Unión Europea han advertido sobre posibles represalias comerciales si se concretan los aranceles.

Los analistas señalan que estas tensiones no solo generan presión sobre los mercados en el corto plazo, sino que podrían tener repercusiones más amplias si se traducen en medidas comerciales recíprocas o una escalada de políticas proteccionistas entre potencias económicas.