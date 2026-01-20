MUNDO

Primer ministro de Groenlandia pide a la población prepararse para una posible invasión militar

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición al plan de Trump y enviaron una misión militar.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 8:38 p. m.
Jens-Frederik Nielsen y Donald Trump
Jens-Frederik Nielsen y Donald Trump Foto: Getty Images

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, envió un contundente mensaje a la población y les advirtió que deben comenzar a prepararse para una posible invasión militar.

“No es probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar”, dijo la máxima autoridad de Groenlandia, aunque sigue siendo un escenario poco probable pese a las amenazas de Donald Trump con hacerse del poder de la isla.

Nielsen compareció en una conferencia de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia, junto al ex primer ministro Mute B. Egede, quien indicó que las autoridades territoriales revisan sus estrategias de preparación civil.

Estos preparativos podrían incluir solicitar a todos los hogares que tengan provisiones de alimentos para cinco días, indicó Egede.

Noticias Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

Mundo

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

Noticias Estados Unidos

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

Deportes

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Noticias Estados Unidos

Rueda de prensa de Trump tras su primer año de mandato: “Estos sí son logros”

Noticias Estados Unidos

¿Puede Trump quitar la ciudadanía a migrantes por fraude? La ley impone límites estrictos

Noticias Estados Unidos

Anuncian retiro de más de 6 toneladas de pollo por presencia de peligrosa bacteria: parte de este sería destinado a comedores

Mundo

Donald Trump publicó sus mensajes privados con Emmanuel Macron y Mark Rutte, y enciende la polémica. Esto dicen los chats

Noticias Estados Unidos

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

Especiales Editoriales

Trump, el disruptor del mundo: las claves de su primer año y los retos de un 2026 que cambiará el tablero global

Cabe recordar que, hasta el momento, no ha habido ningún llamamiento oficial a los groenlandeses para que se abastezcan de suministros domésticos de otra índole.

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

“Debemos estar preparados para todo lo que pueda suceder”, dijo Egede, quien ahora es miembro del Parlamento de Groenlandia, según el NY Times.

Ambos funcionarios reiteraron que Groenlandia, como parte del Reino de Dinamarca, forma parte de la OTAN y advirtieron que cualquier escalada tendría consecuencias más allá de las costas del territorio.

Groenlandia se encuentra bajo tensión por una posible invasión de EE.UU.
Groenlandia se encuentra bajo tensión por una posible invasión de EE.UU. Foto: Getty Images

Por otro lado, condenaron las amenazas de Trump en redes sociales, que Nielsen calificó de “irrespetuosas”. Aseguró que Groenlandia respondería a través de los canales formales.

La Unión Europea prometió este martes una respuesta “firme” a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico.

Comando de EE. UU. y Canadá confirma que aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia

Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada. Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

x
Trump quiere que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato. Foto: Composición SEMANA / Getty

Trump reaccionó amenazándoles con aranceles si se oponen a su plan.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una “espiral descendente” las relaciones con la UE.

Más de Mundo

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026.

Macron dio un discurso en Davos con gafas de sol y levantó sospechas en redes sociales: “Completamente inofensivo”

Donald trump Presidente de Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

Jens-Frederik Nielsen y Donald Trump

Primer ministro de Groenlandia pide a la población prepararse para una posible invasión militar

Donald Trump y María Corina Machado

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

La administración Trump propone modernizar terminales con áreas de bienestar, mientras expertos piden soluciones a problemas estructurales del sistema aéreo.

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

c

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Declaraciones de Donald Trump en su primer año de mandato, seguridad, política internacional y cifras.

Rueda de prensa de Trump tras su primer año de mandato: “Estos sí son logros”

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.

¿Puede Trump quitar la ciudadanía a migrantes por fraude? La ley impone límites estrictos

Se han presentado otros casos, por la mala manipulación de otros alimentos como carne de pollo, carne molida de pavo, carne molida de res, atún crudo, hongos, cebollas y duraznos.

Anuncian retiro de más de 6 toneladas de pollo por presencia de peligrosa bacteria: parte de este sería destinado a comedores

Trump arremete contra Biden en caso ICE

En medio de la polémica por el ICE, Donald Trump arremete contra Joe Biden

Noticias Destacadas