Primer ministro de Groenlandia pide a la población prepararse para una posible invasión militar

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, envió un contundente mensaje a la población y les advirtió que deben comenzar a prepararse para una posible invasión militar.

“No es probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar”, dijo la máxima autoridad de Groenlandia, aunque sigue siendo un escenario poco probable pese a las amenazas de Donald Trump con hacerse del poder de la isla.

Nielsen compareció en una conferencia de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia, junto al ex primer ministro Mute B. Egede, quien indicó que las autoridades territoriales revisan sus estrategias de preparación civil.

"It is not likely that there will be a use of military force, but it is not ruled out yet."



Greenland’s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen says military force against the Arctic territory is unlikely but cannot be ruled out. pic.twitter.com/5UPr5WGSRr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 20, 2026

Estos preparativos podrían incluir solicitar a todos los hogares que tengan provisiones de alimentos para cinco días, indicó Egede.

Cabe recordar que, hasta el momento, no ha habido ningún llamamiento oficial a los groenlandeses para que se abastezcan de suministros domésticos de otra índole.

“Debemos estar preparados para todo lo que pueda suceder”, dijo Egede, quien ahora es miembro del Parlamento de Groenlandia, según el NY Times.

Ambos funcionarios reiteraron que Groenlandia, como parte del Reino de Dinamarca, forma parte de la OTAN y advirtieron que cualquier escalada tendría consecuencias más allá de las costas del territorio.

Groenlandia se encuentra bajo tensión por una posible invasión de EE.UU. Foto: Getty Images

Por otro lado, condenaron las amenazas de Trump en redes sociales, que Nielsen calificó de “irrespetuosas”. Aseguró que Groenlandia respondería a través de los canales formales.

La Unión Europea prometió este martes una respuesta “firme” a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico.

Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada. Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Trump quiere que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato. Foto: Composición SEMANA / Getty

Trump reaccionó amenazándoles con aranceles si se oponen a su plan.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una “espiral descendente” las relaciones con la UE.