Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

La industria automotriz se ha venido transformando y China a comenzado a ocupar un papel relevante en la forma cómo se han repartido las cargas a nivel mundial.

La electrificación y la avanzada tecnología, le han permitido a las marcas chinas ir desplazando la oferta europea. Foto: VCG via Getty Images

Los asiáticos, que hasta hace unos años eran más consumidores que productores, han invertido la gráfica y ahora son el país con más marcas autóctonas del mundo, situación que ha relegado a los fabricantes europeos, japoneses y norteamericanos, que ahora ven mucho más difícil competir con el inventario que producen las compañías de ese país.

Este fenómeno se ha visto evidenciado en las cifras de los grandes fabricantes europeos, que han reportado caídas importantes de sus ventas en China, mercado que antes significaba el primer renglón dentro de su estructura, pues por la magnitud de la población del gigante asiático, representaba el primer objetivo para muchos.

Los cálculos señalan que, en la actualidad, existen por lo menos 100 marcas de carros autóctonas en China, lo que deja ver la relevancia que ha tenido este sector de la economía para el repunte de ese país como productor y exportador.

Ahora, este auge y esta ventaja que están teniendo las marcas chinas en su territorio no solo hace referencia al amplio número de firmas que han nacido en el último año; sino que obedece al ritmo tecnológico que estos fabricantes le han dado al sector, pues resulta ser que también son pioneros en seguridad, diseño y precios económicos, cuatro variables clave que les han permitido sobresalir y relegar a las marcas europeas.

China parece haber sacado una ventaja importante en diferentes aspectos, entre ellos el tecnológico, que pesa bastante sobre la decisión de compra en ese país. Foto: Getty Images

Sobre la mesa está el caso de BYD, compañía que en 2025 lideró la venta de carros eléctricos a nivel mundial; de Chery, el máximo exportador de autos en todo el planeta, o del Grupo Geely, el cual superó los 3 millones de unidades de nuevas tecnologías vendidas.

Una publicación reciente en The Wall Street Journal, uno de los diarios más importantes del mundo, hizo una radiografía de cómo está el mercado en la actualidad y lo difícil que será para las marcas extranjeras sobrevivir a medida que sigan perdiendo participación en el marcado chino.

Según el reporte entregado por este medio, en 2025 las ventas de los carros eléctricos o híbridos ascendió a los 13 millones de unidades, lo que representa un 54 % del total del mercado, donde marcas nativas como BYD o Geely sobresalieron por encima de Tesla, que parece resistir este fenómeno.

La razón de esto, es, la dedicación y el avance tecnológicos que ha llevado el mundo de al electrificación a la industria china y que el resto del mundo tardó en asimilar, razón por la que han sacado importante ventaja en esa parte del planeta.

Consultado por The Wall Street Journal, el analista Xiao Feng, experto en el mercado chino, aseguró que las marcas locales seguirán marcando la pauta en cuanto a tecnología y adaptación a las nuevas tendencias, algo que terminará lastimando a los fabricantes extranjeros.

Esto traerá dos consecuencias; por un lado, según Feng, el mercado de carros eléctricos e híbridos representará, en los próximos años, la tercera parte del total de las ventas del gigante asiático; y por el otro, las compañías con otros orígenes se verían obligadas a salir de ese país, debido a las dinámicas propias de la industrias.

El mercado de carros eléctricos e híbridos en China ha crecido de forma sustancia, contrario al estancamiento que ha experimentado este segmento en Estados unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Esto podría expulsar a la mayoría de los fabricantes de automóviles extranjeros del mercado chino para 2030 o después, con la excepción de un puñado de empresas líderes como Tesla, Toyota y Volkswagen”, le dijo Feng al medio citado.

No en vano, la industria ha sido testigo de como cada vez más las grandes compañías buscan afianzarse en china con alianzas que les permitan sobrevivir en este competido mercado; desde opciones eléctricas e híbridas de los nuevos lanzamientos para el mercado chino, hasta el propio desarrollo de modelos en suelo asiático han sido algunas estrategias aplicadas por Nissan, GM, Toyota, Volkswagen o Ford, con el fin de terminar de entender el las dinámicas el mercado chino, que tanto significa para las compañías de autos en el mundo.

“Es básicamente imposible ponerse al día en el espacio de los vehículos eléctricos”, sentenció Feng en The Wall Street Journal.