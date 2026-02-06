Dólar cierra la semana con precio más barato: valor oficial del 6 de febrero

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 6 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.661, lo que significó una reducción de $30 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.691.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.681.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.694, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.653. El promedio cotizado se encuentra en $3.670.

Comprar casa sin ahorro previo: qué tasas y reglas aplican en los nuevos créditos de vivienda

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,134 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 824,24.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,20%, llegando a las 97,505 unidades.

La moneda estadounidense ha estado fluctuando a la baja. Foto: El País

Wall Street abre en verde tras una semana de caídas de las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, tras una semana turbulenta para los valores tecnológicos, motores del mercado en los últimos años.

Asobancaria tiene un pronóstico de la inflación en 2026 más alto que el del Banco de la República

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,63 %, el Nasdaq avanzaba un 0,38 % y el S&P 500 ganaba un 0,48 %.

Pero en línea con la mala racha de las tecnológicas, la acción de Amazon perdía más de un 9 %, lastrada por el anuncio de sus enormes gastos para mantenerse en la carrera del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).