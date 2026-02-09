Estados Unidos

Promociones en la Semana de Broadway en la ciudad de Nueva York: facilitaría el acceso espectáculos

En la Semana de Broadway 2026 se harán promociones para facilitar el acceso de diferentes poblaciones a los espectaculos programados.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de febrero de 2026, 12:32 p. m.
Broadway.
Broadway. Foto: Avery Brunkus

La cultura se toma Nueva York con la Semana de Broadway 2026. Esta está programada hasta el día 12 de febrero y será una oportunidad para disfrutar de famosos musicales con distintas promociones que facilitarían el acceso de ciertas poblaciones a este tipo de shows.

Este evento, de acuerdo con lo mencionado en el medio de comunicación Infobae, hace parte de la iniciativa NYC Winter Outing 2026. Según la información disponible, habría entradas dos por uno con el fin de que más personas puedan disfrutar de estos importantes espectáculos culturales.

x
Obra de teatro en Nueva York. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Con este tipo de medidas se busca desdibujar la brecha económica que suponen los altos costos de algunas entradas, de modo que más personas puedan acceder a eventos culturales.

Este tipo de estrategias también ayudan a que la concepción de cultura no esté ligada a un factor económico que excluye, de alguna manera, por su naturaleza, a distintas poblaciones.

Estados Unidos

Fallo histórico: la justicia estadounidense respalda mantener presos a inmigrantes sin derecho a fianza

Estados Unidos

Dominio total: el nuevo avión supersónico de EE. UU. que desafía las leyes de la física

Estados Unidos

Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

Estados Unidos

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

Estados Unidos

Sheriff de Florida convierte dinero de drogas en helados gratis para niños del condado de Orange

Estados Unidos

Nueva York impulsa el NYC Free Tax Prep: ¿de qué se trata y cómo acceder?

Estados Unidos

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

Estados Unidos

Estados Unidos captura otro buque petrolero del bloqueo del Caribe, esta vez en el océano Índico

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

El presidente John F. Kennedy afirmó: “el arte no conoce fronteras nacionales. El genio puede hablar en cualquier lengua, y el mundo entero lo oirá y escuchará”.

El artículo 27, en el apartado 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Lo que se está realizando en la Semana de Broadway también incentiva el turismo, pues puede ser un motivo para que distintas personas viajen desde otras partes del territorio nacional para ser partícipes de este gran entramado cultural. Del mismo modo, ayuda a la economía local, pues el flujo de personas también ayudaría a la industria hotelera y gastronómica que se encuentra en la ciudad de Nueva York.

Para comprar los boletos de las distintas funciones, se debe hacer a través de la página web oficial de Broadway Week, donde también se puede observar la agenda de espectáculos programados. Es importante resaltar que las promociones 2x1 no son para todos los espectáculos que se realizan; estas aplican para shows seleccionados.

x
"Oh, Mary!", Broadway Lyceum Theatre. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Si está interesado en asistir a algunos de los shows, se le recomienda hacer la compra de los tickets con anticipación, ya que estos suelen agotarse rápidamente.

Dibujo del famoso artista Rembrandt es subastado en Nueva York: alcanzó una cifra exorbitante

Si usted visita la ciudad de Nueva York con el fin de asistir a alguno de los shows de la Semana de Broadway, recuerde que también puede visitar lugares emblemáticos de la ciudad como Times Square o los distintos museos que acoge la ciudad.

Más de Estados Unidos

El USCIS anunció nuevas reglas para las extensiones automáticas del permiso de trabajo de inmigrantes en Estados Unidos.

Fallo histórico: la justicia estadounidense respalda mantener presos a inmigrantes sin derecho a fianza

El Quaterhouse Mark 1 en la base de Edwards en California, EEUU.

Dominio total: el nuevo avión supersónico de EE. UU. que desafía las leyes de la física

x

Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

El camión de helados del Sheriff del Condado de Orange reparte golosinas gratuitas a niños usando fondos confiscados a narcotraficantes.

Sheriff de Florida convierte dinero de drogas en helados gratis para niños del condado de Orange

El político demócrata Zohran Mamdani, cuya victoria en las primarias de Nueva York ha generado inquietud entre los grandes contribuyentes.

Nueva York impulsa el NYC Free Tax Prep: ¿de qué se trata y cómo acceder?

Meta y YouTube

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

Sergio Trujillo debuta dirigiendo en Broadway con 'Real Women Have Curves'.

Promociones en la Semana de Broadway en la ciudad de Nueva York: facilitaría el acceso espectáculos

x

Estados Unidos captura otro buque petrolero del bloqueo del Caribe, esta vez en el océano Índico

Orange limita cupos de detención mientras se discute la contratación de ICE.

Política migratoria de EE. UU.: un condado limita detenciones de ICE mientras el Congreso estudia frenar la contratación de agentes

Noticias Destacadas