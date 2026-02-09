Promociones en la Semana de Broadway en la ciudad de Nueva York: facilitaría el acceso espectáculos

La cultura se toma Nueva York con la Semana de Broadway 2026. Esta está programada hasta el día 12 de febrero y será una oportunidad para disfrutar de famosos musicales con distintas promociones que facilitarían el acceso de ciertas poblaciones a este tipo de shows.

Este evento, de acuerdo con lo mencionado en el medio de comunicación Infobae, hace parte de la iniciativa NYC Winter Outing 2026. Según la información disponible, habría entradas dos por uno con el fin de que más personas puedan disfrutar de estos importantes espectáculos culturales.

Obra de teatro en Nueva York. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Con este tipo de medidas se busca desdibujar la brecha económica que suponen los altos costos de algunas entradas, de modo que más personas puedan acceder a eventos culturales.

Este tipo de estrategias también ayudan a que la concepción de cultura no esté ligada a un factor económico que excluye, de alguna manera, por su naturaleza, a distintas poblaciones.

El presidente John F. Kennedy afirmó: “el arte no conoce fronteras nacionales. El genio puede hablar en cualquier lengua, y el mundo entero lo oirá y escuchará”.

El artículo 27, en el apartado 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Lo que se está realizando en la Semana de Broadway también incentiva el turismo, pues puede ser un motivo para que distintas personas viajen desde otras partes del territorio nacional para ser partícipes de este gran entramado cultural. Del mismo modo, ayuda a la economía local, pues el flujo de personas también ayudaría a la industria hotelera y gastronómica que se encuentra en la ciudad de Nueva York.

Para comprar los boletos de las distintas funciones, se debe hacer a través de la página web oficial de Broadway Week, donde también se puede observar la agenda de espectáculos programados. Es importante resaltar que las promociones 2x1 no son para todos los espectáculos que se realizan; estas aplican para shows seleccionados.

"Oh, Mary!", Broadway Lyceum Theatre. Foto: Bruce Glikas/WireImage

Si está interesado en asistir a algunos de los shows, se le recomienda hacer la compra de los tickets con anticipación, ya que estos suelen agotarse rápidamente.

Si usted visita la ciudad de Nueva York con el fin de asistir a alguno de los shows de la Semana de Broadway, recuerde que también puede visitar lugares emblemáticos de la ciudad como Times Square o los distintos museos que acoge la ciudad.