Dibujo del famoso artista Rembrandt es subastado en Nueva York: alcanzó una cifra exorbitante

El mundo del arte se encuentra eclipsado por el precio de venta del dibujo de Rembrandt conocido como “Joven león descansando”. Este fue rematado por la famosa casa de subastas Sotheby’s en la ciudad de Nueva York el día 4 de febrero.

La obra alcanzó la estrepitosa suma de 17,8 millones de dólares y, según lo que se indica, este dinero sería destinado para la organización Panthera, dedicada a la conservación de distintas especies de felinos salvajes.

Rembrandt Foto: Getty Images

La obra mide 11.5 cm x 15 centímetros y, aunque es de pequeñas dimensiones, es de suma importancia no solo por su valor económico, sino por su valor cultural dentro de la historia del arte.

Rembrandt Van Rijn ha llegado a ser considerado uno de los personajes más importantes en la historia del arte; nacido en el año de 1606, se acercó primigeniamente al estudio artistico en el taller del artista Jacob Van Swanenburgh.

Tiempo después continuó aprendiendo bajo la enseñanza de Pieter Lastman. Ya entrado el primer cuarto del siglo XVII, montó su propio taller en la localidad de Leiden, allí donde él nació.

Consiguió a lo largo de su vida importantes encargos de la corte de La Haya; pese a llegar a ser un artista reconocido en vida, hay versiones que indican que murió en medio de la melancolía y en un estado de indigencia. De acuerdo con algunas hipótesis, se presume que la causa de su muerte fue a raíz de una intoxicación por plomo, padecimiento común para los pintores de aquella época.

El dibujo subastado hacía parte de la colección Leiden, misma de la que es propietario el señor Thomas S. Kaplan. Este dibujo también tiene un carácter importante en la historia de coleccionismo de Kaplan, pues fue la primera obra de Rembrandt que adquirió, hacia el año 2005.

Thomas Kaplan. Foto: South China Morning Post via Get

La colección Leiden, según menciona la página oficial de Sotheby’s, puede llegar a ser considerada una de las colecciones privadas de mayor importancia del arte holandés del siglo de oro que reposa en manos privadas.

En el país norteamericano hay varios lugares en los que se puede admirar obras del ya mencionado Rembrandt. Entre estos lugares están: National Gallery of Art en la ciudad de Washington; Art Institute of Chicago; Los Angeles County Museum of Art; The Metropolitan Museum of Art en la ciudad de Nueva York; y el J. Paul Getty Museum en Los Ángeles.

Artistas como este fueron inspiración para figuras muy importantes como Van Gogh, quien en una carta del 13 de octubre del año de 1885 precisó:

“Lo que más me impactó al volver a ver las antiguas pinturas holandesas es que solían pintarse con rapidez. Que estos grandes maestros como Hals, Rembrandt, Ruisdael (y tantos otros), en la medida de lo posible, lo plasmaban directamente, sin volver a retocarlo con tanta frecuencia”.