Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

El documental de Melania Trump relata los 20 días de la primera dama previos al regreso del mandatario Donald Trump a la Casa Blanca.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

2 de febrero de 2026, 4:27 p. m.
Melania Trump tiene documental.
Melania Trump tiene documental. Foto: Getty Images

Pasado el primer fin de semana del estreno del documental de Melania Trump, en el que se muestra cómo vivió ella los 20 días previos al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en el año 2025, el recaudo en taquilla superó lo que ya se había previsto.

De acuerdo con la información de la revista Variety, el recaudo aproximado fue de 7,04 millones de dólares y se proyectó en cerca de 1.778 cines en todo el territorio estadounidense.

Melania Trump
Melania ha expresado su incondicionalidad a Donald Trump, a pesar de las polémicas. Foto: Getty Images

Pese a que el documental trata un tema de Estados Unidos, este estreno también era esperado por millones de personas en todo el mundo, llegando a 3.300 cines a nivel internacional.

La millonaria cifra de recaudo superó ampliamente las expectativas, que estimaban una cifra de entre 2 y 5 millones de dólares.

Según lo que menciona el medio de comunicación Infobae, Amazon MGM había adquirido el documental por una cifra de 40 millones de dólares, invirtiendo una gran suma de dinero en la publicidad del mismo.

Se informa que el documental ha logrado conseguir acuerdos de licencia que ayudarían a cubrir los costos de promoción.

Estamos muy animados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla que superó nuestras expectativas”, indicó el director de distribución nacional en cines de Amazon MGM, Kevin Wilson.

En la alfombra negra del Kennedy Center, tanto Melania Trump como su esposo, Donald Trump, respondieron a algunas preguntas que se les formularon en el estreno del filme.

Melania indicó que los espectadores podrán observar “lo que se necesita para pasar de ciudadano privado a primera dama nuevamente”, calificando además la producción como “hermosa, emotiva, de moda y cinematográfica”.

Documental Melania. Foto: Getty Images

Cuando se le preguntó al mandatario norteamericano acerca de su matrimonio, aseveró: “Nos gusta cómo funciona”; refiriéndose a su esposa, precisa: “Creo que ha sido de gran ayuda. Ha hecho un trabajo excelente: muy respetada, muy inteligente, muy mesurada. Es muy mesurada, a veces, cuando yo no soy tan mesurado”.

Quizá la pareja presidencial de los Estados Unidos sea una de las más importantes a nivel mundial; la responsabilidad de estar al frente de una de las mayores potencias del mundo hace que las cámaras estén atentas al más mínimo movimiento.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Con este documental se abre paso a conocer una versión más personal de la vida de la primera dama. Las estadísticas que se han dado a conocer mencionan que el 72 % del público que fue a ver la producción fueron mujeres y que el 83 % tenía más de 45 años de edad.

