Trump y Melania hablan de su matrimonio en el estreno del documental de la primera dama: “Nos gusta cómo funciona”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, atienden esta noche del jueves, 29 de enero, al estreno del documental de la primera dama, el cual lleva su nombre y hace un recorrido detallado de su vida. Según ella, cuenta sobre su paso como una civil hasta convertirse en la primera dama de la primera potencia del mundo.

En la alfombra negra de la ceremonia, celebrada en el Kennedy Center —en Washington D. C.—, ambos respondieron preguntas variadas de la prensa, incluidos detalles sobre su matrimonio.

Este jueves, 29 de enero, se celebra la premiere del docuemtal "Melania" en Washington D. C. Foto: Getty Images

“Estoy muy orgullosa de la película”, celebró Melania a su llegada al evento. “Verás humor, verás dolor, verás moda” y agregó que el público reconocerá “lo que se necesita para pasar de ciudadano privado a primera dama nuevamente”. Cuando se le pidió que describiera el largometraje en tres palabras, ella dijo: “Creo que la gente la juzgará por sí misma”. Luego agregó que su película es “hermosa, emotiva, de moda y cinematrogáfica”.

Documental sobre Melania Trump ya tiene tráiler; Amazon destapó imágenes inéditas

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/n2kloQ4JwW — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 17, 2025

Por su parte, el presidente Trump señaló que el documental de Melania es “una película muy importante”, debido a que “muestra la vida en la Casa Blanca”. Cuando se le preguntó al mandatario sobre su matrimonio, este dijo: “Nos gusta cómo funciona”.

La primera dama aseguró estar orgullosa de su película. Foto: Getty Images

Más adelante, otro reporte le preguntó al mandatario: “¿Serías el hombre que eres hoy si no hubieras conocido a tu esposa?”

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

“Me está haciendo una pregunta muy peligrosa”, respondió Trump entre risas. “Creo que ha sido de gran ayuda. Ha hecho un trabajo excelente: muy respetada, muy inteligente, muy mesurada. Es muy mesurada, a veces cuando yo no soy tan mesurado”.

REPORTER: "Would you be the man you are today if you hadn't met your wife?"



PRESIDENT TRUMP: "He's asking me a very dangerous question."



"I think she's really been a great help. She's done a great job: Very respected, very smart, very measured, very measured — sometimes when… pic.twitter.com/uY8UXtMcKE — Fox News (@FoxNews) January 30, 2026

Melania Trump ha asegurado, en varias entrevistas, que el documental está contado a su manera; incluso fue ella quien tomó las decisiones de diseño sobre la edición y el marketing. “Lo que hago, lo que no hago, cuándo hablo, cuándo no hablo. Y esa es mi decisión, y nadie me controla”, aseveró la primera dama en conversación con Fox News el pasado miércoles.

El presidente resp0ondió preguntas sobre su matrimonio. Foto: Getty Images

Al estreno de este jueves asistieron figuras aliadas del Gobierno, como la esposa del vicepresidente, Usha Vance; la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles; la fiscal general, Pam Bondi; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr; el secretario de Transporte, Sean Duffy; el director del FBI, Kash Patel; e incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien enfrenta una polémica por su manejo a las manifestaciones sociales en Minnesota.

El documental “Melania” se estrena en los cines a nivel mundial el viernes 30 de enero. Los derechos fueron adquiridos por Amazon MGM por un insólito costo de 40 millones de dólares.