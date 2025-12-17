Cultura

Documental sobre Melania Trump ya tiene tráiler; Amazon destapó imágenes inéditas

El video fue publicado en la cuenta oficial de YouTube en Amazon.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

18 de diciembre de 2025, 2:39 a. m.
Este es el tráiler del documental de Melania Trump que presentó Amazon.
Este es el tráiler del documental de Melania Trump que presentó Amazon. Foto: getty images

Los estudios Amazon-MGM lanzaron este miércoles, 17 de diciembre, el primer tráiler del documental Melania, que sigue a la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las tres semanas previas a su investidura en la Casa Blanca en enero pasado.

El documental, del que Melania Trump es productora ejecutiva, se estrenará en cines el 30 de enero y anuncia un acceso “sin precedentes” a esos 20 días, “a través de los ojos de la propia primera dama”.

La primera dama Melania Trump habla en el gran vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Este es el tráiler del documental de Melania Trump. Foto: AP

Según The Wall Street Journal, Melania Trump recibirá más del 70 % de los 40 millones de dólares que Amazon desembolsó para financiar el documental. Se trata de una suma muy superior a la oferta de 14 millones realizada por Disney, la segunda más alta después de Amazon-MGM, según el diario.

El trabajo llega tras un gran acercamiento durante el último año entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente Trump.

Cultura

Eran crueles centros de tortura, ahora son sets de rodaje: en Siria, así impacta la resignificación

Cultura

Hay Festival, pero también polémica: Laura Restrepo y otros se bajan del evento por participación de M. C. Machado

Cultura

Día 2 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos y villancicos completos este 17 de diciembre

Cultura

Soulstice Dance: con permiso sagrado y música, The Wailers y un gran cartel energizaron una notable primera vez

Televisión

Importantes estrenos que llegan a Netflix del 17 al 20 de diciembre de 2025: ‘Emily en París’, uno de los más esperados

Cultura

Más de mil artistas, gestores y sabedores fueron certificados como técnicos laborales: este es el impacto

Cultura

Día 3 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos y villancicos completos este 18 de diciembre

Tecnología

Amazon acelera en la carrera por la IA con un chip diseñado para competir con Nvidia

Noticias Estados Unidos

Navidad contra las cuerdas: el boicot que sacude el corazón comercial de Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Alerta nacional en EE. UU.: retiran hervidores defectuosos tras graves quemaduras reportadas

Melania Trump sorprende en la Casa Blanca con una orden ejecutiva que cambiará la vida de miles de jóvenes en Estados Unidos

Al empresario se le concedió un asiento en primera fila durante la toma de posesión del republicano el 20 de enero en el Capitolio.

“Aquí vamos de nuevo”, dice la exmodelo de 55 años mirando directamente a la cámara, unos instantes antes de la segunda toma de posesión de su marido, al comienzo del tráiler, que dura poco más de un minuto y en el que se la ve yendo de reunión en reunión.

En una lujosa oficina en un rascacielos, Melania llama a su esposo para felicitarlo por un discurso: “Hola, señor presidente. Felicidades”, dice ella. Y cuando él le pregunta: “¿Lo viste?”, responde: “No... Lo veré en las noticias”.

YouTube video dxXJAqOU00g thumbnail

También se muestra una sesión de fotos en la Casa Blanca, fotos de viajes y momentos más íntimos, como la colocación de una flor blanca en una tumba.

Desde que el presidente asumió el cargo, los Trump viven separados la mayor parte del tiempo. Melania pasa la mayor parte de sus días en Nueva York, donde su hijo Barron, de 19 años, está matriculado en la universidad.

En fotos: Melania Trump inaugura decoraciones navideñas de la Casa Blanca con mensajes de solidaridad. “El hogar es donde está el corazón”

Melania también marca el regreso detrás de cámara de Brett Ratner, el director de éxitos de taquilla como Rush Hour y X-Men: La decisión final, que fue acusado en 2017 de agresión sexual por varias actrices, en pleno movimiento Me Too.

Por medio de las redes sociales, los seguidores de la mujer se pronunciaron en la sección de los comentarios y se mostraron emocionados por ver el contenido en la pantalla grande.

*Con información de AFP.

Mas de Cultura

Melania Trump

Documental sobre Melania Trump ya tiene tráiler; Amazon destapó imágenes inéditas

El director sirio Mohamad Abdul Aziz posa para una fotografía en su oficina de Damasco el 24 de noviembre de 2025. FOTO: AFP.

Eran crueles centros de tortura, ahora son sets de rodaje: en Siria, así impacta la resignificación

Estreno serie Delirio NETFLIX. Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego, Paola Turbay, Estefanía Piñeres, Laura Restrepo

Hay Festival, pero también polémica: Laura Restrepo y otros se bajan del evento por participación de M. C. Machado

Novena de aguinaldos 2021: oraciones y cantos para el 18 de diciembre

Día 2 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos y villancicos completos este 17 de diciembre

La gran revelación de Soulstice Dance 2025 fue la presentación de Kandymaku y su colectivo cultural, integrado por cerca de 20 músicos indígenas, entre hombres y mujeres acordeoneras, maraqueras y cantadores ancestrales, quienes hicieron vibrar al público con sonidos tradicionales, cantos ceremoniales y ritmos que nacen del corazón espiritual del mundo.

Soulstice Dance: con permiso sagrado y música, The Wailers y un gran cartel energizaron una notable primera vez

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Importantes estrenos que llegan a Netflix del 17 al 20 de diciembre de 2025: ‘Emily en París’, uno de los más esperados

Con la entrega de estos títulos técnicos, el país suma una ruta concreta para formalizar el oficio artístico en un sector históricamente atravesado por la informalidad.

Más de mil artistas, gestores y sabedores fueron certificados como técnicos laborales: este es el impacto

Novena de Aguinaldos: Día tres (orden correcto)

Día 3 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos y villancicos completos este 18 de diciembre

Oración para parejas en diciembre del 2025.

La poderosa oración para fortalecer el amor en pareja en diciembre y superar todos los obstáculos

Emily en París, temporada 5

¿Cuándo sale la quinta temporada de ‘Emily en París’ en Colombia y qué sorpresas traerá?

Noticias Destacadas