Estados Unidos

En fotos: Melania Trump inaugura decoraciones navideñas de la Casa Blanca con mensajes de solidaridad. “El hogar es donde está el corazón”

La decoración navideña se podrá visitar con recorridos programados.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 8:51 p. m.
La primera dama se encargó de la decoración del hogar presidencial. | Foto: Associated Press

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó la decoración navideña oficial de la Casa Blanca con su respetiva temática, que marca el inicio de las festas de fin de año en el país norteamericano.

Contexto: Navidad contra las cuerdas: el boicot que sacude el corazón comercial de Estados Unido

El tema de 2025 se llama “El hogar es donde está el corazón”, haciendo énfasis en los valores que distinguen a los estadounidenses.

En el comunicado adjunto a la presentación de la decoración, la Casa Blanca sostuvo que “en cada comunidad, nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud”.

Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte y que el hogar está donde está el corazón”, añadieron.

Los detalles de la decoración navideña de la Casa Blanca

Associated Press indica que los elementos decorativos incluyen 75 coronas, 51 árboles de Navidad, más de 213 metros de guirnaldas, 2.000 tiras de luces, 7.620 metros de cintas, 2.800 estrellas doradas, 10.000 mariposas y 120 libras de pan de jengibre.

x
Las decoraciones de 2025 se concretaron el fin de semana del Día de Acción de Gracias. | Foto: Associated Press

Por su parte, el árbol de Navidad principal está decorado con estrellas doradas en honor a las familias que han soportado el “máximo sacrificio” por el servicio militar.

Tradicionalmente, el símbolo navideño por excelencia reconoce a cada estado y territorio, y este año está decorado con adornos que representan el ave y la flor oficial de cada uno.

La Sala Este está decorada con los colores patrióticos rojo, blanco y azul, y con símbolos nacionales, incluyendo águilas reales en la punta del árbol, para celebrar el próximo aniversario número 250° de Estados Unidos.

Se podrá visitar la decoración

Si bien las visitas públicas a la Casa Blanca están suspendidas debido a las obras del nuevo salón de baile, desde el próximo martes 2 de diciembre se reanudará el recorrido con una ruta actualizada.

x
Miles de visitantes podrán hacer el recorrido navideño durante diciembre. | Foto: Associated Press

Medios locales reportan que las visitas serán limitadas a la Sala de Estado, la cual se conforma por la las salas Este, Verde, Azul y roja; el Comedor de Estado; el Salón Cross y el Gran Vestíbulo.

Se esperan miles de visitantes para recepciones y fiestas navideñas durante diciembre. Las personas ahora ingresarán a la Casa Blanca por las puertas del Pórtico Norte en la Avenida Pensilvania, utilizando una nueva pasarela y entrada semipermanente.

