Estados Unidos

Melania Trump reflexiona sobre el aniversario del Gobierno: “Ser primera dama no es solo un privilegio”

Este lunes, hace un año, fue la posesión de Donald Trump en su segundo mandato de Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
21 de enero de 2026, 1:07 a. m.
La primera dama Melania Trump publicó un mensaje en el aniversario del Gobierno de su esposo.
La primera dama Melania Trump publicó un mensaje en el aniversario del Gobierno de su esposo. Foto: AP

Este 20 de enero, el Gobierno de Donald Trump está cumpliendo su primer año del segundo mandato de Donald Trump. Este día, la esposa del presidente, Melania, compartió un mensaje en homenaje a su labor como primera dama.

“Hoy hace un año, me fue confiada una vez más la tarea de servir a nuestro país. Ser primera dama no es solo un privilegio; es una profunda responsabilidad“, escribió Melania Trump en su perfil de X. La publicación la acompañó con un video donde recopiló varias fotos, en blanco y negro, que fueron tomadas hace un año, en la posesión de su esposo.

“A medida que continuamos este viaje juntos, debemos recordar que la esperanza es una fuerza poderosa y que nuestra visión de crear un futuro más brillante para todos está a nuestro alcance", agregó en su trino.

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Pese a que la primera dama ha estado alejada de las grandes decisiones del Gobierno, y únicamente se le ve junto a Trump en los eventos importantes y reuniones de carácter internacional o de coyuntura, ella ha estado impulsando varias medidas que benefician, en un principio, a los jóvenes estadounidenses.

Noticias Estados Unidos

Un helicóptero perdió el control en pleno vuelo y se estrelló contra árboles: el accidente quedó en video y dejó un herido grave

Noticias Estados Unidos

Un avión perdió la llanta delantera durante el aterrizaje y el momento fue captado en video: las autoridades ya investigan el incidente

Noticias Estados Unidos

Nueva epidemia en Estados Unidos: Carolina del Sur está en alerta, luego de que se registraron 50 casos nuevos en menos de una semana

Noticias Estados Unidos

Corte Suprema de EE. UU. busca invalidar la estricta ley sobre el porte de armas de Hawái

Noticias Estados Unidos

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

Noticias Estados Unidos

Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

Noticias Estados Unidos

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

Mundo

México entrega 37 criminales a EE. UU., tras presión de posible ataque terrestre advertido por Trump

Tecnología

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Donald Trump
Melania Trump y su esposo, Donald, en la posesión del republicano el 20 de enero del 2025. Foto: AP

Esas iniciativas incluyen una ley que prohíbe la difusión de imágenes explícitas no consensuadas, incluso aquellas que son creadas por inteligencia artificial. Lo anterior, debido a que por un tiempo fue tendencia generar o compartir imágenes de mujeres desnudas como venganza o humillación en las redes sociales. La ley de la primera dama establece políticas más estrictas para las plataformas sociales, además de que estas deben borrar el contenido que sea denunciado por los internautas.

El mensaje de Melania de aniversario llega días antes de que se estrene su documental en todas las salas de cine del mundo.

x
Melania Trump dirigió una serie de proyectos de ley que benefician a los jóvenes de EE. UU. Foto: Getty Images

“He visto fragmentos, es increíble“, comentó el presidente Trump días atrás en una entrevista con la prensa. “Creo que va a ser un gran éxito. Ella publicó un libro que fue un gran éxito de ventas, y esto es una película, y parece estar captando la atención de mucha gente”.

Melania Trump: “Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida”

Los primeros 12 meses del Gobierno republicano han contado con polémicas y grandes hazañas del presidente, desde las controversiales redadas de inmigración de las agencias gubernamentales, la reestructuración masiva de la fuerza laboral federal, las remodelaciones a la Casa Blanca, los aranceles recíprocos que modificaron el mercado internacional y la operación militar sin precedentes en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Un helicóptero perdió el control en pleno vuelo y se estrelló contra árboles: el accidente quedó en video y dejó un herido grave

x

Un avión perdió la llanta delantera durante el aterrizaje y el momento fue captado en video: las autoridades ya investigan el incidente

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

Melania Trump reflexiona sobre el aniversario del Gobierno: “Ser primera dama no es solo un privilegio”

Sarampión - imagen de referencia

Nueva epidemia en Estados Unidos: Carolina del Sur está en alerta, luego de que se registraron 50 casos nuevos en menos de una semana

Una pistola apoyada sobre una bandera estadounidense, que representa la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho de los estadounidenses patrióticos a portar armas.

Corte Suprema de EE. UU. busca invalidar la estricta ley sobre el porte de armas de Hawái

Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema

Visa a Estados Unidos sin entrevista en 2026: ¿quiénes son las únicas personas que pueden obtenerla en febrero?

x

Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

Gobernador Gavin Newsom arremete contra la UE en la escalada de tensiones con Trump por Groenlandia.

Sorprendentes declaraciones del gobernador de California sobre Trump y la UE: “Los toma a todos por tontos”

Caída de Wall Street tras amenazas de Donald Trump de tomar control de Groenlandia

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

President Donald Trump waves to the media as he walks on the South Lawn of the White House, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

“Ya lo descubrirás”: Trump intensifica sus intenciones de tomar Groenlandia tras amenazar con aranceles a países de Europa

Noticias Destacadas