Melania Trump reflexiona sobre el aniversario del Gobierno: “Ser primera dama no es solo un privilegio”

Este 20 de enero, el Gobierno de Donald Trump está cumpliendo su primer año del segundo mandato de Donald Trump. Este día, la esposa del presidente, Melania, compartió un mensaje en homenaje a su labor como primera dama.

“Hoy hace un año, me fue confiada una vez más la tarea de servir a nuestro país. Ser primera dama no es solo un privilegio; es una profunda responsabilidad“, escribió Melania Trump en su perfil de X. La publicación la acompañó con un video donde recopiló varias fotos, en blanco y negro, que fueron tomadas hace un año, en la posesión de su esposo.

“A medida que continuamos este viaje juntos, debemos recordar que la esperanza es una fuerza poderosa y que nuestra visión de crear un futuro más brillante para todos está a nuestro alcance", agregó en su trino.

Pese a que la primera dama ha estado alejada de las grandes decisiones del Gobierno, y únicamente se le ve junto a Trump en los eventos importantes y reuniones de carácter internacional o de coyuntura, ella ha estado impulsando varias medidas que benefician, en un principio, a los jóvenes estadounidenses.

Melania Trump y su esposo, Donald, en la posesión del republicano el 20 de enero del 2025. Foto: AP

Esas iniciativas incluyen una ley que prohíbe la difusión de imágenes explícitas no consensuadas, incluso aquellas que son creadas por inteligencia artificial. Lo anterior, debido a que por un tiempo fue tendencia generar o compartir imágenes de mujeres desnudas como venganza o humillación en las redes sociales. La ley de la primera dama establece políticas más estrictas para las plataformas sociales, además de que estas deben borrar el contenido que sea denunciado por los internautas.

El mensaje de Melania de aniversario llega días antes de que se estrene su documental en todas las salas de cine del mundo.

Melania Trump dirigió una serie de proyectos de ley que benefician a los jóvenes de EE. UU. Foto: Getty Images

“He visto fragmentos, es increíble“, comentó el presidente Trump días atrás en una entrevista con la prensa. “Creo que va a ser un gran éxito. Ella publicó un libro que fue un gran éxito de ventas, y esto es una película, y parece estar captando la atención de mucha gente”.

Melania Trump: “Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida”

Los primeros 12 meses del Gobierno republicano han contado con polémicas y grandes hazañas del presidente, desde las controversiales redadas de inmigración de las agencias gubernamentales, la reestructuración masiva de la fuerza laboral federal, las remodelaciones a la Casa Blanca, los aranceles recíprocos que modificaron el mercado internacional y la operación militar sin precedentes en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.