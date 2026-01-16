Estados Unidos

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

El video hacía referencia al uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes escolares y universitarios.

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 1:55 a. m.
La primera dama de EE. UU., Melania Trump.
La primera dama de EE. UU., Melania Trump. Foto: AP

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, compartió un video en sus redes sociales destinado a los jóvenes estadounidenses, a quienes les habló sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y les pidió no entregar sus cerebros a la tecnología.

“Hoy, los insto a actuar: usen la IA para liberar nuevas facetas de su imaginación. Dén rienda suelta a sus ideas, manténganse alertas, pero recuerden: nunca entreguen su pensamiento a la IA“, dijo la primera dama.

La grabación compartida por Melania hace parte de una intervención que hizo en un evento estudiantil nacional que presenta la IA como una herramienta para la creatividad, el cual ha sido impulsado por ella y busca concientizar sobre el uso de la herramienta en las carreras universitarias y en las aulas de clase.

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.
La primera dama motiva a los jóvenes a usar la IA con creatividad. Foto: Getty Images

El evento llamado “Zoom Ahead: IA para los líderes del mañana” fue transmitido en la plataforma de videoconferencias Zoom este viernes, 16 de enero. La finalidad del encuentro era ayudar a los estudiantes de todos los cursos y edades a usar la IA “de manera responsable, creativa y con confianza”.

“Vivimos en la era de la imaginación”, continuó la primera dama en su intervención. “Es una nueva era, impulsada por la inteligencia artificial, donde la curiosidad puede satisfacerse casi mágicamente, en segundos”.

Sin embargo, resaltó que es la curiosidad la que impulsa el progreso de la tecnología, no el software. “La historia nos recuerda que la curiosidad es la fuerza impulsora detrás de todo gran logro”, agregó Melania.

“Las mentes más brillantes del mundo, nuestros escritores, arquitectos, científicos y pintores, tenían un interés infinito en la naturaleza humana y todos cuestionaban aquello que aún no tenía respuesta”, destacó.

Y motivó a los jóvenes a pensar en grande desde sus entornos. ¿Están listos para producir su propia película?“, los retó.

“¿Quieres construir el próximo imperio de Vestir para Impresionar?”, siguió, en referencia a un reconocido videojuego que se ha ganado la atención de millones de jóvenes en el país. “¿Alguna vez te has preguntado cómo convertirte en el próximo gran artista? ¿Crear tu propia canción?“.

La IA no solo ha ayudado a evaluar el progreso formativo de los niños, sino que los puede involucrar en la creación de cuentos y canciones.
La IA no solo ha ayudado a evaluar el progreso formativo de los niños, sino que los puede involucrar en la creación de cuentos y canciones. Foto: fotografía_Adobe stock

Lo anterior, para indicar que es la IA la que tiene la capacidad de construir “personajes de películas, guiones, moda, música, arte, todo el ecosistema”.

“Deja que tu imaginación impulse tu progreso intelectual”, dijo. “Pero nunca uses la IA como una solución rápida”. Y concluyó repitiendo: “Usen la IA como herramienta, pero no permitan que reemplace su inteligencia personal”.

