La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

Este incremento no será gradual, sino un aumento brusco e inédito, impulsado por los cambios que la inteligencia artificial ha generado en la industria.

16 de enero de 2026, 5:56 p. m.
Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, afirma que este año los precios de los teléfonos móviles subirán significativamente.
El CEO de la empresa tecnológica Nothing, Carl Pei, aseguró que el precio de los teléfonos móviles aumentará este año debido al impacto de la inteligencia artificial, que ha cambiado la dinámica en la producción de estos dispositivos.

En un artículo publicado en la red social X, Pei explicó que durante los últimos quince años la industria de los móviles se sostuvo sobre una premisa clara: el “abaratamiento inevitable de los componentes”. Esta hipótesis se cumplió gracias a la tendencia sostenida a la baja en los costos de elementos clave como la memoria y las pantallas. Sin embargo, el empresario afirmó que en 2026 esta dinámica “se ha roto”.

Según Pei, el año estará marcado por un aumento “brusco y sin precedentes” en el precio de la memoria, un fenómeno directamente vinculado al auge de la inteligencia artificial. Los mismos componentes utilizados en los smartphones son esenciales para los centros de datos que alimentan los sistemas de IA, lo que ha generado una competencia directa por los materiales y, en consecuencia, un encarecimiento de los costos.

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

En algunos casos, los precios de la memoria se han triplicado, y el directivo anticipa nuevas subidas a medida que la demanda continúe creciendo. Incluso, estimaciones del sector indican que módulos que hace un año costaban menos de 20 dólares podrían superar los 100 dólares a finales de este año en dispositivos de gama alta.

Ante este escenario, Pei señaló que las empresas enfrentan dos opciones: aumentar los precios de venta o recortar las características técnicas de los teléfonos. “El modelo de ‘más características por menos dinero’, en el que se basaban muchas marcas, ya no es sostenible en 2026”, afirmó.

Analizar ciertas características es importante antes de realizar la compra
El cambio en la dinámica de precios y la competencia por memoria podrían reconfigurar el mercado de smartphones. Foto: Getty Images

En el caso de Nothing, la compañía ya anunció que aplicará incrementos en sus precios, principalmente debido al uso del estándar de memoria flash UFS 3.1. No obstante, Pei considera este contexto como una “gran oportunidad” para centrar la propuesta de valor en la experiencia del usuario, a través del diseño y la sensación del dispositivo, más allá de las especificaciones técnicas.

“A medida que la industria se reinicia, la experiencia se convierte en el único diferenciador real. Eso es exactamente para lo que se creó Nothing”, concluyó el CEO.

*Con información de Europa Press

