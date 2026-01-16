Tecnología

OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

Habrá una fase de prueba en Estados Unidos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 8:40 p. m.
OpenAI.
OpenAI. Foto: Getty Images

OpenAI anunció este viernes la llegada de la publicidad a ChatGPT, comenzando con una fase de prueba en Estados Unidos para los suscriptores de precio reducido y los usuarios gratuitos del popular asistente de inteligencia artificial.

“En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go”, la suscripción de menor precio, anunció OpenAI, confirmando un giro muy esperado y comentado desde hace semanas en Silicon Valley.

“Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad”, precisa la empresa en un extenso post que detalla cómo piensa introducir esta fuente de ingresos al tiempo que “mantiene la confianza” de los usuarios en las respuestas de ChatGPT, el más utilizado del mundo.

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares en rondas de financiación, por encima de cualquier otra empresa privada.

Tecnología

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Tecnología

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Tecnología

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

Tecnología

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

Tecnología

¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Tecnología

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

Tecnología

Grok bajo la lupa: Elon Musk desata polémica al pedir datos médicos en X para entrenar su IA

Tecnología

Nueva herramienta de OpenAI: así funciona la plataforma de traducción con IA en más de 50 idiomas

Tecnología

Elon Musk y Sam Altman ya tienen fecha en que enfrentarán juicio: hay un favorito en las apuestas de Polymarket

Tecnología

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Algunos esperan que pueda salir a bolsa con una valoración de un billón de dólares.

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.
Habrá una fase de prueba en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero el creador de ChatGPT quema efectivo a un ritmo vertiginoso, principalmente por la potencia de computación necesaria para ofrecer sus servicios.

Con esta medida, OpenAI acerca su modelo de negocio al de los gigantes tecnológicos Google y Meta, que han construido imperios publicitarios sobre la base de servicios de uso gratuito.

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

A diferencia de OpenAI, esas empresas cuentan con enormes ingresos publicitarios para financiar la innovación en IA, y Amazon también está construyendo un sólido negocio publicitario en sus plataformas de compras y transmisión de video.

“Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella”, dijo Jeremy Goldman, analista de Emarketer.

“Si ChatGPT activa los anuncios, OpenAI estará admitiendo algo simple y trascendental: la carrera ya no va solo en la calidad del modelo; se trata de monetizar la atención sin erosionar la confianza”, añadió.

Nueva herramienta de OpenAI: así funciona la plataforma de traducción con IA en más de 50 idiomas

OpenAI lanzó una nueva herramienta de traducción ChatGPT Translate, que permite traducir textos en más de 50 idiomas, además de ofrecer opciones de personalización posteriores impulsadas por inteligencia artificial (IA) para terminar de adaptar el texto a las necesidades de los usuarios.

Aunque desde ChatGPT ya es posible realizar traducciones de textos a través del chat, la compañía liderada por Sam Altman lanzó esta nueva herramienta como un servicio independiente específico para realizar traducciones.

En este sentido, ChatGPT Translate está disponible en la web y ofrece una experiencia de usuario muy similar a otros servicios de traducción como Google Translate, con dos recuadros de texto situados uno al lado del otro.

Su funcionamiento se basa en introducir el texto que se desea traducir en el primer recuadro, que ofrece identificación automática del idioma, y seleccionar el idioma final en el segundo recuadro, donde aparecerá traducido el texto.

*Con información de AFP

Más de Tecnología

La policía investiga el robo armado ocurrido en una tienda especializada de Manhattan.

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile.

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

La tumba podría pertenecer a la familia del rey Midas.

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

El neurólogo portugués Antonio Damasio se ha convertido en uno de los grandes sabios de nuestro tiempo.

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

La red social de Elon Musk cayó este jueves, afectando la publicación de contenidos.

¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, afirma que este año los precios de los teléfonos móviles subirán significativamente.

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

El magnate busca entrenar a Grok, pero los expertos advierten del riesgo de vender tus datos a terceros.

Grok bajo la lupa: Elon Musk desata polémica al pedir datos médicos en X para entrenar su IA

Los videojuegos han tenido un papel clave en la evolución tecnológica.

Los cinco videojuegos más difíciles de la historia: así es como ponen a prueba su creatividad y paciencia

Los equipos técnicos continúan afinando detalles mientras se acerca uno de los vuelos tripulados más esperados de la NASA.

La NASA inicia la cuenta regresiva para ir a la Luna en 2026

Noticias Destacadas