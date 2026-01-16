OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

OpenAI anunció este viernes la llegada de la publicidad a ChatGPT, comenzando con una fase de prueba en Estados Unidos para los suscriptores de precio reducido y los usuarios gratuitos del popular asistente de inteligencia artificial.

“En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go”, la suscripción de menor precio, anunció OpenAI, confirmando un giro muy esperado y comentado desde hace semanas en Silicon Valley.

“Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad”, precisa la empresa en un extenso post que detalla cómo piensa introducir esta fuente de ingresos al tiempo que “mantiene la confianza” de los usuarios en las respuestas de ChatGPT, el más utilizado del mundo.

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares en rondas de financiación, por encima de cualquier otra empresa privada.

Algunos esperan que pueda salir a bolsa con una valoración de un billón de dólares.

Habrá una fase de prueba en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero el creador de ChatGPT quema efectivo a un ritmo vertiginoso, principalmente por la potencia de computación necesaria para ofrecer sus servicios.

Con esta medida, OpenAI acerca su modelo de negocio al de los gigantes tecnológicos Google y Meta, que han construido imperios publicitarios sobre la base de servicios de uso gratuito.

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

A diferencia de OpenAI, esas empresas cuentan con enormes ingresos publicitarios para financiar la innovación en IA, y Amazon también está construyendo un sólido negocio publicitario en sus plataformas de compras y transmisión de video.

“Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella”, dijo Jeremy Goldman, analista de Emarketer.

“Si ChatGPT activa los anuncios, OpenAI estará admitiendo algo simple y trascendental: la carrera ya no va solo en la calidad del modelo; se trata de monetizar la atención sin erosionar la confianza”, añadió.

Nueva herramienta de OpenAI: así funciona la plataforma de traducción con IA en más de 50 idiomas

OpenAI lanzó una nueva herramienta de traducción ChatGPT Translate, que permite traducir textos en más de 50 idiomas, además de ofrecer opciones de personalización posteriores impulsadas por inteligencia artificial (IA) para terminar de adaptar el texto a las necesidades de los usuarios.

Aunque desde ChatGPT ya es posible realizar traducciones de textos a través del chat, la compañía liderada por Sam Altman lanzó esta nueva herramienta como un servicio independiente específico para realizar traducciones.

En este sentido, ChatGPT Translate está disponible en la web y ofrece una experiencia de usuario muy similar a otros servicios de traducción como Google Translate, con dos recuadros de texto situados uno al lado del otro.

Su funcionamiento se basa en introducir el texto que se desea traducir en el primer recuadro, que ofrece identificación automática del idioma, y seleccionar el idioma final en el segundo recuadro, donde aparecerá traducido el texto.

*Con información de AFP