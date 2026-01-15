Tecnología

Nueva herramienta de OpenAI: así funciona la plataforma de traducción con IA en más de 50 idiomas

Esta herramienta sirve para traducir tanto texto, como voz o imágenes con precisión.

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 1:43 p. m.
ChatGPT Translate es el nuevo traductor de texto con más de 50 idiomas.
ChatGPT Translate es el nuevo traductor de texto con más de 50 idiomas. Foto: Getty Images

OpenAI lanzó una nueva herramienta de traducción ChatGPT Translate, que permite traducir textos en más de 50 idiomas, además de ofrecer opciones de personalización posteriores impulsadas por inteligencia artificial (IA) para terminar de adaptar el texto a las necesidades de los usuarios.

Aunque desde ChatGPT ya es posible realizar traducciones de textos a través del chat, la compañía liderada por Sam Altman lanzó esta nueva herramienta como un servicio independiente específico para realizar traducciones.

La nueva herramienta de OpenAI ChatGPT Translate.
La nueva herramienta de OpenAI ChatGPT Translate. Foto: Europa Press

En este sentido, ChatGPT Translate está disponible en la web y ofrece una experiencia de usuario muy similar a otros servicios de traducción como Google Translate, con dos recuadros de texto situados uno al lado del otro.

Su funcionamiento se basa en introducir el texto que se desea traducir en el primer recuadro, que ofrece identificación automática del idioma, y seleccionar el idioma final en el segundo recuadro, donde aparecerá traducido el texto.

Como se indica en la propia página de ChatGPT Translate, este servicio sirve para traducir tanto texto, como voz o imágenes con precisión, a más de 50 idiomas al instante, incluido el español, japonés, árabe, entre otros, además del inglés.

Es por ello que sirve para traducir tanto informes, como investigaciones o mensajes al momento. No obstante, por el momento, no permite adjuntar imágenes o archivos de audio para llevar a cabo traducciones automáticas.

Saber un segundo idioma es indispensable para la vida laboral.
Saber un segundo idioma es indispensable para la vida laboral. Foto: Getty Images

Asimismo, donde se diferencia este servicio de las demás herramientas de traducción, es en sus opciones de personalización impulsadas por IA. Estas opciones son sugerencias que aparecen debajo de la traducción y facilitan incluir variaciones como hacer que el texto suene más fluido, más formal para el ámbito empresarial o adaptado para un público académico.

También ofrece sugerencias para modificar el texto simplificándolo como si se fuese a utilizar para explicar algo a un niño o pedir explicaciones gramaticales concretas de la traducción. Una vez se escoge alguna de estas opciones, los usuarios son redirigidos automáticamente al chat de ChatGPT, donde muestra el resultado y permite realizar preguntas o solicitudes de seguimiento.

*Con información de Europa Press.

