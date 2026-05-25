En 2026, la ciudadanía estadounidense sigue dependiendo de un proceso de naturalización que se mantiene estable en sus bases.

El tiempo de residencia como titular de la Green Card continúa siendo uno de los requisitos centrales.

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En 2026, el acceso a la ciudadanía estadounidense sigue dependiendo de un proceso de naturalización que se mantiene estable en sus bases.

Aunque pueden existir ajustes administrativos, el requisito del tiempo de residencia continúa siendo uno de los pilares principales.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la mayoría de los migrantes debe haber vivido al menos cinco años como residentes permanentes legales antes de poder solicitar la ciudadanía.

Ese periodo solo cuenta si la persona ha mantenido su estatus de Green Card de forma continua.

Ese tiempo, sin embargo, no se evalúa de manera aislada. Las autoridades también revisan la permanencia real del solicitante dentro del país.

En términos generales, se exige haber estado físicamente en Estados Unidos al menos 30 meses durante esos cinco años.

Con esto se busca demostrar un vínculo real con la vida cotidiana del país.

El proceso de naturalización está regulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que define los criterios generales de elegibilidad.

Además, las ausencias prolongadas pueden complicar el proceso, ya que podrían interpretarse como una ruptura en la residencia continua.

Por eso, no se trata únicamente de cumplir un plazo en el calendario, sino de mantener una presencia efectiva y sostenida.

En el contexto más reciente, la administración de Donald Trump ha reforzado el escrutinio sobre el sistema migratorio.

E sto consiste en un mayor control en las solicitudes de ciudadanía y un aumento de revisiones de antecedentes y verificación de elegibilidad.

También se han impulsado políticas de mayor vigilancia en los procesos de naturalización, sin modificar el requisito base de residencia de cinco años, pero sí endureciendo su evaluación.

Persona celebrando tras recibir la ciudadanía estadounidense después de haber cumplido el proceso de naturalización en Estados Unidos. Foto: Getty Images - API / Montaje: Semana

Excepciones al requisito de ciudadanía en EE. UU.

Existen, sin embargo, excepciones importantes. Las personas casadas con ciudadanos estadounidenses pueden iniciar el proceso después de tres años como residentes permanentes, siempre que cumplan con los demás requisitos.

También hay disposiciones especiales para miembros de las Fuerzas Armadas, que pueden acceder a rutas más rápidas según su servicio.

Más allá del tiempo de residencia, la naturalización incluye otros filtros.

Los solicitantes deben aprobar un examen de inglés básico y una prueba de educación cívica sobre la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos.

A esto se suma la evaluación de la conducta moral, un criterio que busca asegurar la integración del solicitante a las normas del país.

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En conjunto, el proceso muestra que la ciudadanía no depende únicamente de los años vividos en Estados Unidos, sino de una combinación de permanencia legal, integración y cumplimiento de requisitos formales.

Este esquema de cinco años sigue siendo la regla general vigente en 2026 para la mayoría de los casos.