Estados Unidos

Proyecto de ley busca que los ciudadanos de EE. UU. puedan proteger a sus parejas indocumentadas del ICE

El proyecto es propuesto por María Elvira Salazar, congresista republicana de Florida.

Camilo Eduardo Velásquez

6 de febrero de 2026, 3:48 p. m.
Los testimonios que se han conocido en las últimas semanas reflejan la realidad de los inmigrantes.
Los testimonios que se han conocido en las últimas semanas reflejan la realidad de los inmigrantes.

La agencia encargada de detener migrantes en Estados Unidos, ICE, habría arrestado a unas 36.579 personas en enero de 2026, según un estudio realizado por la Universidad de Syracuse.

En medio de la ofensiva de ICE durante el primer mes del año en Estados Unidos, han llamado la atención casos como el de Hannah Silveira, una ciudadana estadounidense y exmiembro de las fuerzas militares, quien se vio obligada a abandonar el país tras la deportación de su esposo, de nacionalidad brasileña.

Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, las personas que están casadas con estadounidenses tienen que enfrentar mayores dificultades para obtener una green card; además, tienen el riesgo latente de ser deportadas por la agencia migratoria ICE.

El más reciente reporte de American Families United (AFU), una organización que apoya a ciudadanos estadounidenses casados con extranjeros, y Relevant Research, una entidad investigativa estadounidense, demostró la realidad que viven muchos hogares en el país norteamericano.

El reporte aseguró que “muchos ciudadanos estadounidenses nunca han podido vivir en este país con su cónyuge”.

En Estados Unidos, las familias en las que al menos uno de sus integrantes se encuentra en situación migratoria irregular son catalogadas como de estatus mixto.

Ashle DeAzevedo, directora ejecutiva de AFU Action, añadió: “Las parejas de estatus migratorio mixto siguen siendo uno de los grupos más invisibles y menos comprendidos en el debate migratorio”.

Grupo ICE
Algunos migrantes son detenidos cuando son citados por la green card. Foto: AFP

La Ley Dignidad busca proteger estas familias

La congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, propone la Ley Dignidad, que busca ofrecer una opción legal a millones de indocumentados.

La Ley de Dignidad solucionaría este problema, incorporando la Ley de Familias Estadounidenses Unidas, para proteger a los ciudadanos estadounidenses y sus familias de la separación”, declaró la congresista.

María Elvira Salazar enfatizó: “Nuestras leyes deben reconocer que los ciudadanos estadounidenses y sus familias deben estar juntos”.

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card
María Elvira Salazar
María Elvira Salazar, congresista republicana estadounidense. Foto: GETTY IMAGES

Rebecca Shi, la directora ejecutiva de la Coalición de Acción Empresarial Americana para la Inmigración (ABIC Action), una de las principales promotoras de acciones para proteger a familias migrantes, se pronunció en torno a la participación del legislativo.

“Hoy, el Congreso se encuentra en una encrucijada crucial, con la oportunidad de romper el prolongado ciclo de inacción en materia de inmigración”, declaró Shi.

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos
Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos Foto: Semana / Getty Images

La directora de la coalición añadió: “A diario, escucho a líderes empresariales unidos en su llamado a permisos de trabajo para trabajadores inmigrantes indocumentados de larga duración, respetuosos de la ley y contribuyentes”.

Sin embargo, el proyecto de Salazar permanece estancado en el congreso y, a pesar de ser propuesto por una representante republicana, no tiene el apoyo del presidente Trump.

