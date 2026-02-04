“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

Luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, varios congresistas republicanos se han sumado a las presiones que se enfocan en la dictadura cubana. El presidente Donald Trump ha sostenido que a la administración de la isla le queda poco y que, tras la toma del mercado petrolero del continente, ha contribuido a la crisis económica de la nación.

“Después de 67 años de dictadura, muchos creen que es imposible tumbar al régimen”, escribió la representante a la Cámara María Elvira Salazar —de origen cubano— en su cuenta de X. “Yo sé que sí se puede: solo hace falta voluntad política”.

El Gobierno de Trump ha sentenciado que el régimen de Cuba está a punto de caer. Foto: AP

“Con el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio en la Casa Blanca, sabemos que el día de la libertad de Cuba está cada vez más cerca”, sentenció la congresista.

También señaló que el continente está en la “era de la libertad” tras cumplirse un mes de la captura de Maduro, quien fue arrestado junto con su esposa, Cilia Flores, en Caracas el 3 de enero de este año. Ahora, comparece ante la justicia de Nueva York, señalado de varios crímenes relacionados con el narcoterrorismo.

Según sus apreciaciones, estas últimas semanas Venezuela ya ha experimentado importantes cambios para los ciudadanos tras más de 20 años de dictadura chavista, entre ellos, la liberación de los presos políticos detenidos por el régimen y el nuevo escenario del mercado de crudo.

“Presos políticos liberados, el petróleo venezolano dejando de financiar a adversarios de Estados Unidos como Cuba, y un pueblo que vuelve a mirar al futuro con esperanza”, ejemplificó la representante en otro mensaje publicado en sus redes sociales.

Una de las condiciones de Estados Unidos para la nueva administración de Venezuela, liderada por Delcy Rodríguez, es que el país caribeño debe detener las transacciones de petróleo a Rusia, China, Irán y Cuba. En este último caso, la situación empeora la crisis económica que enfrenta la isla desde hace años.

El presidente de EE. UU., Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP

Al mismo tiempo, Salazar aprovechó para replicar alertas de su país sobre los viajes a Cuba: “No viaje a Cuba”, compartió en su perfil de X.

“La isla vive un colapso total: apagones constantes, escasez de combustible, falta de agua, alimentos y servicios básicos”, se lee en el trino. “El régimen prioriza la represión y la propaganda, no la seguridad de quienes entran al país. Nadie está protegido”.

“Viajar a Cuba hoy es exponerse a un régimen que no respeta vidas ni derechos”, aseguró.

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla