Estados Unidos

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

El mandatario se refirió a Cuba como un “país fracasado”, tras varias presiones que afectan la ya complicada economía de aquel país.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
2 de febrero de 2026, 11:53 p. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP

Luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos tomó el control del mercado petrolero de la región y puso una serie de condiciones al nuevo gobierno, encabezado ahora por Delcy Rodríguez —quien era vicepresidenta del régimen—. Entre esas, el país caribeño debe cesar sus transacciones económicas y petroleras con Rusia, China, Irán y Cuba.

Días atrás, el presidente Donald Trump estableció que impondrá aranceles a todos los países que le envíen petróleo a Cuba, como un sistema de presión a la administración de aquel país. Este lunes, 2 de febrero, el estadounidense anunció que México cesará la venta de crudo a territorio cubano.

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.
EE. UU. sancionará a todos los países que envíen pretóleo a Cuba. Foto: adobe stock

Cuba “es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo”, dijo Trump durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval. “No reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es un país fracasado. Estamos negociando con los líderes cubanos ahora mismo”.

Trump anuncia conversaciones con Cuba: “Estamos dialogando con las más altas esferas”

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela. Pero dejó de recibirlo luego de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

Estados Unidos

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE. UU. detalla que la operación en Venezuela fue la más sofisticada jamás ejecutada en la historia mundial

Estados Unidos

‘Ley de Hailey’: el plan que busca mejorar la respuesta ante desapariciones en EE. UU.

Estados Unidos

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Estados Unidos

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

Estados Unidos

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Mundo

Trump anuncia conversaciones con Cuba: “Estamos dialogando con las más altas esferas”

Mundo

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

Mundo

Rusia insiste en traición a Nicolás Maduro y afirma que eso no pasará en Cuba

El fin del suministro de crudo mexicano a Cuba profundizaría significativamente la grave crisis económica de la isla, la peor desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Trump aprobó la semana pasada aranceles punitivos contra los países que suministran petróleo a Cuba.

El decreto, en la práctica, obligó a los socios de Cuba a elegir entre comerciar con la mayor economía del mundo o con una isla empobrecida de 11 millones de habitantes.

Claudia Sheinbaum responde a advertencia de aranceles por suministrar petróleo a Cuba

México se ha mostrado reacio a cortar los envíos, y la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre “una crisis humanitaria de gran alcance que afectaría directamente a los hospitales, el suministro de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano”. Pero Estados Unidos es el mayor socio comercial de México, y los aranceles podrían dañar una economía que crece lentamente.

Aunque subrayó su “solidaridad eterna” con el pueblo cubano, Sheinbaum reconoció que no quería poner a México en riesgo en materia de aranceles.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: ap

Trump reiteró que su gobierno estaba manteniendo conversaciones con los dirigentes de Cuba. “Creo que estamos bastante cerca (de un acuerdo), pero ahora mismo estamos tratando con los líderes cubanos”, dijo, sin dar más detalles.

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

Un alto diplomático cubano dijo el lunes que había contactos entre ambos países, pero no conversaciones formales. “Hoy no podemos hablar de tener una mesa de diálogo con Estados Unidos, pero es cierto que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos”, dijo a la AFP el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Nueva jugada de Trump: marchar desde la Casa Blanca al Capitolio para presionar al Congreso

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

x

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

x

Secretario de Defensa de EE. UU. detalla que la operación en Venezuela fue la más sofisticada jamás ejecutada en la historia mundial

La Ley de Hailey busca alertas más rápidas ante desapariciones de alto riesgo.

‘Ley de Hailey’: el plan que busca mejorar la respuesta ante desapariciones en EE. UU.

x

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Yesenia Mata, primera latina al frente de Servicios para Veteranos en Nueva York.

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Punxsutawney Phil sale de su madriguera ante la mirada de miles de personas en Pensilvania.

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

x

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Noticias Destacadas