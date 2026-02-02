Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos tomó el control del mercado petrolero de la región y puso una serie de condiciones al nuevo gobierno, encabezado ahora por Delcy Rodríguez —quien era vicepresidenta del régimen—. Entre esas, el país caribeño debe cesar sus transacciones económicas y petroleras con Rusia, China, Irán y Cuba.

Días atrás, el presidente Donald Trump estableció que impondrá aranceles a todos los países que le envíen petróleo a Cuba, como un sistema de presión a la administración de aquel país. Este lunes, 2 de febrero, el estadounidense anunció que México cesará la venta de crudo a territorio cubano.

EE. UU. sancionará a todos los países que envíen pretóleo a Cuba. Foto: adobe stock

Cuba “es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo”, dijo Trump durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval. “No reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es un país fracasado. Estamos negociando con los líderes cubanos ahora mismo”.

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela. Pero dejó de recibirlo luego de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses.

El fin del suministro de crudo mexicano a Cuba profundizaría significativamente la grave crisis económica de la isla, la peor desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Trump aprobó la semana pasada aranceles punitivos contra los países que suministran petróleo a Cuba.

El decreto, en la práctica, obligó a los socios de Cuba a elegir entre comerciar con la mayor economía del mundo o con una isla empobrecida de 11 millones de habitantes.

México se ha mostrado reacio a cortar los envíos, y la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre “una crisis humanitaria de gran alcance que afectaría directamente a los hospitales, el suministro de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano”. Pero Estados Unidos es el mayor socio comercial de México, y los aranceles podrían dañar una economía que crece lentamente.

Aunque subrayó su “solidaridad eterna” con el pueblo cubano, Sheinbaum reconoció que no quería poner a México en riesgo en materia de aranceles.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: ap

Trump reiteró que su gobierno estaba manteniendo conversaciones con los dirigentes de Cuba. “Creo que estamos bastante cerca (de un acuerdo), pero ahora mismo estamos tratando con los líderes cubanos”, dijo, sin dar más detalles.

Un alto diplomático cubano dijo el lunes que había contactos entre ambos países, pero no conversaciones formales. “Hoy no podemos hablar de tener una mesa de diálogo con Estados Unidos, pero es cierto que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos”, dijo a la AFP el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

Con información de AFP.