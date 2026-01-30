Claudia Sheinbaum responde a advertencia de aranceles por suministrar petróleo a Cuba

En el marco de las presiones que Donald Trump ha ejercido sobre los países que exportan petróleo hacia Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con el derecho internacional humanitario y envió un mensaje de diálogos para Estados Unidos y la isla.

Sheinbaum aseguró que “la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”. Pero confirmó que “Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos al pueblo cubano”.

Claudia Sheinbaum habló de la situación actual de Cuba en medio de las presiones de Trump Foto: Getty Images

“México no va a dejar sola a la isla”, fue lo que respondió la mandataria cuando fue cuestionada sobre el manejo que le dará a la situación actual con la isla. Adicionalmente, manifestó que “buscará alternativas (...) para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano”.

Sheinbaum antepuso los intereses de su nación, reafirmando “el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos”; con esto justificó nuevamente la decisión de la empresa Pemex de cortar el envío de crudo a la isla esta semana.

También reivindicó su lucha para establecer canales de diálogo que permitan a Estados Unidos y Cuba encontrar vías diplomáticas para alivianar las tensiones: “Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo”.

A su vez, pidió a su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que hable con el Departamento de Estado estadounidense para conocer los alcances de las medidas arancelarias impulsadas por Trump y hacerle saber a su administración lo que significaría una crisis humanitaria. Y reiteró su “solidaridad con el pueblo cubano, que es lo más importante”.

Hay preocupación por las consecuencias sociales que los bloqueos de Estados Unidos pueden tener en Cuba. Foto: AFP

Por otra parte, la mandataria habló del paso de inmigrantes por la frontera terrestre desde México a Estados Unidos: “Ha disminuido mucho el paso de mexicanos, y sobre todo de extranjeros (...) que durante el año 2023 se incrementaron de manera muy importante”.

Compartió también datos del tránsito actual de inmigrantes irregulares por la frontera: “En este momento son alrededor de 300 personas que representan los encuentros. Son los datos de CBP de Estados Unidos. Es decir, ha disminuido mucho la migración” desde México hacia su país vecino.

Culminó explicando las razones por las que hubo este decrecimiento y mandó un mensaje a sus compatriotas: “Nosotros hemos desarrollado una política humanitaria desde la frontera sur hasta la frontera norte. Conocemos las políticas del gobierno de los Estados Unidos en relación con la migración. Y aprovecho para decir que nuestros consulados en Estados Unidos, su principal función es apoyar a las mexicanas y a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera”.