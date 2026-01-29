Mundo

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

El presidente de Estados Unidos no descartó una reunión cara a cara con la mandataria mexicana.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

29 de enero de 2026, 4:41 p. m.
Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump confirmó este jueves, 30 de enero, a través de su cuenta de Truth Social que entabló una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de las tensiones por la guerra contra el narcotráfico y las ayudas a Cuba.

El mandatario calificó la llamada como “muy productiva” y “muy positiva para ambos países”. Trump enfocó esta llamada a tres puntos, según lo mencionó en su publicación: “Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio“.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump confirmó llamada telefónica con Claudia Sheinbaum. Foto: AP

Aseguró que las conversaciones se extenderán en los próximos días, y señaló la posibilidad de programar “reuniones en nuestros respectivos países”.

Finalmente, Trump elogió a su homóloga: “México tiene una lideresa maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”.

Estados Unidos

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Dinero

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

Estados Unidos

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

Estados Unidos

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Estados Unidos

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

Estados Unidos

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Mundo

Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

Mundo

¿Golpe definitivo a Cuba? Claudia Sheinbaum anuncia la suspensión del envío de petróleo a la isla

Mundo

“Nunca nos subordinamos”: Sheinbaum responde a advertencia de ataque en tierra por parte de Estados Unidos

Mundo

Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheinbaum confirmó en su espacio de La mañanera que sostuvo una “productiva y cordial” llamada con su homólogo estadounidense, acerca de seguridad y comercio entre ambos países, temas que han sido de coyuntura por la presión que Estados Unidos ha hecho sobre México.

Gobierno Trump toma dura decisión contra los agentes del ICE acusados del asesinato de un ciudadano

En materia de seguridad, “los dos coincidimos que vamos muy bien”, declaró Sheinbaum en rueda de prensa, en medio de los amagos de Trump de “atacar por tierra” a los carteles del narcotráfico en México, una posibilidad que ha confrontado en reiteradas oportunidades la mandataria.

Luego de la conversación, la dirigente mexicana afirmó que “se mantiene la revisión” del tratado de libre comercio T-MEC, que une a Canadá, Estados Unidos y México. El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros agentes involucrados.

Proveniente de la academia, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México en 200 años.
Sheinbaum también aseguró que estuvo en contacto directo con Trump discutiendo varios asuntos Foto: AFP

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio. Este acuerdo comercial es crucial para la economía mexicana, ya que el 80 % de sus exportaciones son a su país vecino.

Sheinbaum añadió que Donald Trump reiteró su interés en que México levante “barreras no tarifarias” que restringen el comercio entre ambos países.

Esta llamada se produce poco después de que Sheinbaum anunciara que suspendió el envío de crudo a Cuba. Muchos aseguraron que la medida se tomó por las presiones de Estados Unidos; sin embargo, la mandataria afirmó que “es una decisión soberana”, y que la toma directamente la compañía Pemexen la relación contractual que tiene con Cuba”.

Más de Mundo

Trump endurece su postura contra Venezuela.

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Foto de referencia sobre la bandera de Colombia y el petróleo

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

Abundancia en el horizonte: Rituales para un agosto próspero en 2023.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

x

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses.

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

x

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Ayatola Ali Jamenei ataques de Israel

Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Juez bloquea arrestos de refugiados en Minnesota ordenados por el gobierno de Donald Trump

Noticias Destacadas