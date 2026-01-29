Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Donald Trump confirmó este jueves, 30 de enero, a través de su cuenta de Truth Social que entabló una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de las tensiones por la guerra contra el narcotráfico y las ayudas a Cuba.

El mandatario calificó la llamada como “muy productiva” y “muy positiva para ambos países”. Trump enfocó esta llamada a tres puntos, según lo mencionó en su publicación: “Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio“.

El presidente Donald Trump confirmó llamada telefónica con Claudia Sheinbaum. Foto: AP

Aseguró que las conversaciones se extenderán en los próximos días, y señaló la posibilidad de programar “reuniones en nuestros respectivos países”.

Finalmente, Trump elogió a su homóloga: “México tiene una lideresa maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum confirmó en su espacio de La mañanera que sostuvo una “productiva y cordial” llamada con su homólogo estadounidense, acerca de seguridad y comercio entre ambos países, temas que han sido de coyuntura por la presión que Estados Unidos ha hecho sobre México.

Gobierno Trump toma dura decisión contra los agentes del ICE acusados del asesinato de un ciudadano

En materia de seguridad, “los dos coincidimos que vamos muy bien”, declaró Sheinbaum en rueda de prensa, en medio de los amagos de Trump de “atacar por tierra” a los carteles del narcotráfico en México, una posibilidad que ha confrontado en reiteradas oportunidades la mandataria.

Luego de la conversación, la dirigente mexicana afirmó que “se mantiene la revisión” del tratado de libre comercio T-MEC, que une a Canadá, Estados Unidos y México. El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros agentes involucrados.

Sheinbaum también aseguró que estuvo en contacto directo con Trump discutiendo varios asuntos Foto: AFP

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio. Este acuerdo comercial es crucial para la economía mexicana, ya que el 80 % de sus exportaciones son a su país vecino.

Sheinbaum añadió que Donald Trump reiteró su interés en que México levante “barreras no tarifarias” que restringen el comercio entre ambos países.

Esta llamada se produce poco después de que Sheinbaum anunciara que suspendió el envío de crudo a Cuba. Muchos aseguraron que la medida se tomó por las presiones de Estados Unidos; sin embargo, la mandataria afirmó que “es una decisión soberana”, y que la toma directamente la compañía Pemex “en la relación contractual que tiene con Cuba”.