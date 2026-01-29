Mundo

Gobierno Trump toma dura decisión contra los agentes del ICE acusados del asesinato de un ciudadano

La muerte de un civil a manos de agentes federales reavivó la confrontación entre la Casa Blanca y las autoridades locales por la Política migratoria.

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 10:48 a. m.
Agentes del ICE detienen a un manifestante mientras otros intentan detenerlos.
Agentes del ICE detienen a un manifestante mientras otros intentan detenerlos. Foto: Composición SEMANA / Getty

El gobierno de Donald Trump dijo el miércoles que dos agentes de inmigración involucrados en el tiroteo fatal a un civil en Mineápolis fueron suspendidos, luego de que el presidente arremetiera contra el alcalde de la ciudad a pesar de haber prometido “desescalar” la situación.

Mineápolis, la principal ciudad del estado de Minesota (norte), sigue conmocionada por el fallecimiento el sábado de Alex Pretti, de 37 años, muerto a tiros por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), después de la muerte de Renee Good, una estadounidense de la misma edad, el 7 de enero, por balazos de la policía de inmigración (ICE).

Apagón nacional contra ICE: protestas masivas paralizarían a Estados Unidos este 30 de enero

La Patrulla Fronteriza indicó que dos agentes implicados en la muerte de Pretti están suspendidos desde el sábado. Es “un protocolo estándar”, afirmó un portavoz a la AFP. Según The New York Times, se trata de los dos policías que abrieron fuego, diez veces, contra la víctima mientras varios agentes intentaban reducirla en el suelo.

Trump dijo el martes que quería “desescalar” la situación en Mineápolis, punto focal de las tensiones por su férrea ofensiva contra la inmigración. Pero el miércoles, el republicano de 79 años atacó al alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, por la negativa de este de cooperar con las autoridades federales para erradicar a inmigrantes presuntamente irregulares.

Estados Unidos

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Mundo

Rusia lanza alarmante predicción si Estados Unidos ataca a Irán: esta fue la advertencia a Donald Trump

Estados Unidos

Nueva York abre sus escuelas después de la tormenta invernal que azotó gran parte del país

Estados Unidos

Donald Trump crea nuevo cargo federal para combatir el fraude a nivel nacional

Mundo

Escándalo en Ecuador: allanan vivienda de la excandidata de izquierda Luisa González

Mundo

Delcy Rodríguez dio sorpresiva orden a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino en pleno evento militar, pese a advertencias de EE. UU.

Mundo

María Corina Machado revela su primera foto con Marco Rubio, tras su reunión en la Casa Blanca

Mundo

Revelador estudio muestra cómo las duras medidas migratorias de Donald Trump están afectando al turismo en Estados Unidos

Estados Unidos

Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

Estados Unidos

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

Protestas en contra de las acciones del ICE. Foto: Anadolu via Getty Images

“Constituye una violación muy grave de la ley”, dijo. Frey “está jugando con fuego”, señaló Trump en su plataforma Truth Social. Frey redobló la apuesta poco después. “El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, afirmó en X.

Como señal de que la administración Trump no piensa aflojar sus operaciones en la ciudad, la fiscal estadounidense, Pam Bondi, afirmó en X que 16 “alborotadores” sospechosos de haber “agredido a agentes federales de las fuerzas del orden” habían sido detenidos. Y “esperamos más arrestos”, advirtió.

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

El presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, Paul Coakley, denunció por su parte un “clima actual de miedo y polarización, que prospera cuando se desprecia la dignidad humana”.

Nueva víctima fatal a manos del ICE. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

La operación del gobierno de Trump en Minesota está vinculada a una investigación sobre presunta corrupción por parte de inmigrantes somalíes en ese estado. El presidente suele lanzar diatribas contra la congresista demócrata nacida en Somalia, Ilhan Omar, a quien insulta en sus discursos y dice que debería ser enviada de regreso a Somalia.

Durante un acto público el martes por la noche, un individuo se abalanzó sobre Omar blandiendo una jeringa llena de un líquido nauseabundo no identificado, antes de ser reducido.

El FBI investiga este caso. El sospechoso, Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue arrestado bajo sospecha de agresión. CNN informó que el líquido probablemente era vinagre de sidra de manzana, según una fuente policial. Omar salió ilesa y continuó con su discurso. Interrogado por ABC News sobre este ataque, Trump sugirió que la legisladora podría haber armado todo: “Probablemente se roció a sí misma, conociéndola”.

*Con información de AFP.

