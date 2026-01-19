Estados Unidos

Advierten una “emergencia de derechos humanos” en Estados Unidos por el avance de prácticas autoritarias del Gobierno de Trump

“Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia”, manifiesta Amnistía Internacional.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 3:35 a. m.
La organización alertó debido a que el Gobierno ha hecho uso de la fuerza armada para desmanes nacionales; se han evidenciado arremetidas a la prensa, entre otras.
La organización alertó debido a que el Gobierno ha hecho uso de la fuerza armada para desmanes nacionales; se han evidenciado arremetidas a la prensa, entre otras. Foto: Getty Images

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha alertado este lunes, 19 de enero, que el aumento de las “prácticas autoritarias” en Estados Unidos está “erosionando” los derechos humanos tanto del país norteamericano como del “resto del mundo”, cuando se cumple un año de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia de Derechos Humanos”, ha manifestado el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O’Brien.

En este sentido, ha recriminado que la Administración Trump “intenta imposibilitar que se les exijan responsabilidades” al “desmantelar las normas y concentrar el poder”. O’Brien ha advertido de que estas medidas “aumentan el riesgo para periodistas y personas que se manifiestan o se oponen, abogados, estudiantes y defensores de Derechos Humanos”.

x
La alerta se da en medio de fuertes tensiones entre ciudadanos y autoridades en Minnesota. Foto: Getty Images

La ONG ha publicado un nuevo informe llamado “Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos”, en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington “está socavando los pilares de una sociedad libre”, debido al “cierre del espacio cívico y del debilitamiento del Estado de derecho”.

El informe incluye doce áreas interconectadas, incluyendo ataques a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, los opositores y críticos políticos, jueces, abogados, sistema legal y debido proceso, ha señalado.

AI ha documentado “los ataques a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, la conversión de comunidades en chivos expiatorios y el retroceso de las protecciones contra la discriminación, el uso de las Fuerzas Armadas para fines nacionales, el desmantelamiento de la rendición de cuentas corporativa y las medidas anticorrupción, la expansión de la vigilancia sin una supervisión significativa y los esfuerzos por socavar los sistemas internacionales diseñados para proteger los Derechos Humanos”.

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Estas “tácticas autoritarias se refuerzan mutuamente”, ha denunciado Amnistía. “Estudiantes detenidos por protestar en campus universitarios, comunidades enteras inundadas y aterrizadas por agentes enmascarados del (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) ICE, y la militarización de ciudades en todo Estados Unidos se está normalizando”, ha enumerado.

x
El uso de poderes y de la fuerza para reprimir a los manifestantes se considera, por la Amnistía, un golpe a los derechos humanos. Foto: Anadolu via Getty Images

“Al mismo tiempo, la intimidación de la prensa dificulta la denuncia de las violaciones y abusos de Derechos Humanos, las represalias contra las protestas hacen que la gente tema hablar, la expansión de la vigilancia y la militarización incrementa el costo de la disidencia, y los ataques a tribunales, abogados y organismos de supervisión dificultan la rendición de cuentas”, ha añadido.

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

Amnistía ha recordado que lleva “tiempo” documentando “patrones similares” en países de todo el mundo: “Si bien los contextos difieren, los gobiernos consolidan el poder, controlan la información, desacreditan a los críticos, castigan la disidencia, limitan el espacio cívico y debilitan los mecanismos destinados a garantizar la rendición de cuentas”.

Fotos de la semana 16 enero
El Gobierno ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar los esfuerzos de seguridad en varias zonas del país. Foto: AP

“El ataque al espacio cívico y al Estado de derecho, así como la erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, son un reflejo del patrón global que Amnistía ha observado y advertido durante décadas. Es importante destacar que nuestra experiencia demuestra que, cuando las prácticas autoritarias se consolidan plenamente, las instituciones destinadas a frenar los abusos de poder ya se encuentran gravemente comprometidas”, ha declarado O’Brien.

Por último, AI ha presentado varias recomendaciones dirigidas a las autoridades estadounidenses, a la comunidad internacional, a empresas y ciudadanía “con el objetivo de revertir” la situación. Asimismo, ha exigido “medidas urgentes para proteger el espacio cívico, restablecer las salvaguardas del Estado de derecho, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que las violaciones no se ignoren ni se acepten como inevitables”.

Con información de Europa Press.

Noticias Destacadas