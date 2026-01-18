Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

En Estados Unidos se desataron tensiones entre los ciudadanos y las autoridades, debido a unas manifestaciones que expresan el rechazo de la sociedad a las operaciones de inmigración de las agencias gubernamentales. Miles de personas se han tomado las calles de las ciudades de Minnesota, pidiendo el cese de las redadas masivas.

Las manifestaciones se han alimentado desde que, días atrás, un oficial disparó en contra de una mujer que estaba bloqueando los ejercicios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el agente que abrió fuego, la mujer lo atropelló con su camioneta, por lo que fue un acto de legítima defensa.

Un hombre es empujado al suelo mientras los oficiales federales de inmigración se enfrentan a manifestantes fuera del edificio federal Bishop Henry Whipple, el jueves 15 de enero de 2026, en Minneapolis. Foto: AP

No obstante, videos de testigos que fueron compartidos en las redes sociales dan cuenta de que el carro de la víctima, identificada como Renee Good, apenas rozó al hombre. El gobierno de Donald Trump ha criticado la defensa de la mujer, señalando que son ideas socialistas y de extrema izquierda, mientras aseguran que el oficial del ICE se estaba defendiendo.

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

Ante la situación, los ciudadanos han mostrado su rechazo a la respuesta del gobierno y manifiestan su inconformidad con las actividades del ICE, que han detenido hasta ciudadanos norteamericanos. Las protestas que ya llevan varios días se han tornado violentas.

Los agentes usan armas químicas para evitar la conglomeración de las personas en las ciudades. Foto: Anadolu via Getty Images

El gobierno amenazó con desplegar las tropas de la Guardia Nacional para detener las movilizaciones ciudadanas, como lo ha hecho en otras regiones del país. En videos de redes sociales también se ha identificado que los agentes usan gases lacrimógenos en contra de las personas y otras armas químicas para disipar las conglomeraciones.

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está expulsando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y llevándolos de vuelta a casa, donde pertenecen”, defendió el presidente Donald Trump este domingo, 18 de enero.

El Gobierno amenazó con desplegar las tropas de la Guardia Nacional. Foto: Anadolu via Getty Images

“¿Por qué Minnesota lucha contra esto? ¿De verdad quieren que asesinos y narcotraficantes se atrincheren en su comunidad?“, agregó, en crítica a las personas que se oponen a la presencia del ICE. Incluso, se han presentado denuncias en los tribunales estatales para bloquear los operativos de inmigración.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

“Entre los matones que protestan se encuentran muchos agitadores profesionales y anarquistas bien pagados. ¿Es esto realmente lo que Minnesota quiere? Al corrupto gobernador y a la ‘congresista’ Omar, quien se casó con su hermano, no les importa, porque desvía la atención del FRAUDE de más de 18 mil millones de dólares que ha ocurrido en el estado", sentenció el presidente, arremetiendo en contra de legisladores que se esfuerzan para evitar el despliegue de las tropas en Minnesota.

El estado es de administración demócrata.

“¡No se preocupen, estamos en ello!”, finalizó.