Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

Las protestas sociales se han intensificado luego de que una ciudadana muriera a manos de un agente.

16 de enero de 2026, 9:21 p. m.
Las autoridades usan varias armas químicas para detener las manifestaciones.
Las autoridades usan varias armas químicas para detener las manifestaciones. Foto: Anadolu via Getty Images

En Minnesota, en Estados Unidos, se ha desatado una fuerte tensión entre los ciudadanos y las autoridades de la fuerza pública, alimentada por las protestas de la sociedad en contra de las redadas migratorias que se han tornado violentas en el estado. Días atrás, en medio de una pequeña manifestación, un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó en contra de una mujer y acabó con su vida.

El agente, Jonathan Ross, aseguró que abrió fuego en defensa propia, debido a que la mujer estaba conduciendo un carro y, supuestamente, casi lo atropella intentando huir del lugar. Sin embargo, unos videos que lograron tomar testigos de la escena dan cuenta de que el vehículo de la víctima apenas rozó al oficial del ICE.

Las personas han difundido videos de las violentas represiones del ICE. Foto: Getty Images

El Gobierno de Donald Trump sostiene que la mujer, identificada como Renee Good, era violenta y representaba un peligro para las autoridades que estaban intentando arrestar inmigrantes indocumentados en la ciudad de Minneapolis. Ante la situación, miles de residentes estatales se han tomado las calles para expresar su rechazo a las actuaciones violentas del ICE.

“Fue un milagro que sobreviviera”. Impactante relato de manifestante tras disparo de agente federal durante protesta contra ICE

No ha sido lo único, pues varias denuncias rondan en redes sociales: grabaciones muestran que los agentes golpean, empujan y agarran con fuerza a los ciudadanos que bloquean sus operaciones, pese a que, aparentemente, estos están manifestando de manera pacífica.

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas
Los agentes han usado gases lacrimógenos para disipar a las personas. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta última semana, se han registrado varios heridos de bala en medio de las protestas. Un hombre identificado como Julio César Sosa Celis recibió un disparo en su pierna mientras estaba huyendo de una parada de tráfico, el miércoles 14 de enero. Un día después, el jueves, el presidente invocó la Ley de Insurrección para desplegar sus tropas en contra de los protestantes.

Así las cosas, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda colectiva ante un tribunal del estado que pide una acción de emergencia para limitar que el ICE detenga o interrogue a personas por razones de su raza y evitar operativos injustos, pues se ha evidenciado que las autoridades arrestan a ciudadanos norteamericanos.

El agente que disparó y mató a una mujer habría sufrido una grave hemorragia durante el controvertido incidente del ICE en Minnesota
Los disturbios han cumplido varios días en la ciudad. Foto: Getty Images

“ICE disparó a un latino en la pierna hoy en Minneapolis”, lamentó el miércoles el concejal de Minneapolis, Jason Chávez, en sus redes sociales. “Es despreciable. Ser latino no es un delito. El color de tu piel no es un delito. Estar en este país no es un delito. Toda nuestra comunidad sufre un dolor profundo”.

Mientras tanto, las fuerzas del orden usan gases lacrimógenos, bombas de humo, granadas aturdidoras y otras armas químicas para dispersar a las personas que se conglomeran en las calles principales.

“No solo están dañando a nuestros residentes al dispararnos, sino que también nos están gaseando ahora mismo y sembrando el caos en toda nuestra ciudad y especialmente en el Northside”, publicó el concejal Elliot Payne.

