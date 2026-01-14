Agentes federales desplegaron granadas cegadoras, gases lacrimógenos y un irritante ocular para dispersar a manifestantes concentrados frente a un edificio federal en Minneapolis.

Una jornada que elevó la tensión por las redadas migratorias y provocó reacciones políticas, judiciales y sociales a nivel nacional.

Uso de granadas cegadoras y gas lacrimógeno por agentes federales agrava protestas contra ICE en Minneapolis

Agentes federales desplegaron granadas cegadoras, gases lacrimógenos y un irritante ocular para dispersar a manifestantes reunidos frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Minneapolis, en una nueva escalada del conflicto entre autoridades federales y activistas que protestan contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El uso de estos dispositivos quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y fue descrito por testigos como “aterrador” y desproporcionado, según reportó Newsweek.

Las protestas se concentran desde hace días en ese punto, donde funcionan oficinas de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y se intensificaron tras la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien falleció el 7 de enero durante un operativo federal.

Aunque el DHS sostiene que el agente actuó en defensa propia, la versión oficial ha sido cuestionada por testigos, autoridades estatales y organizaciones civiles, alimentando una ola de manifestaciones en Minneapolis y otras ciudades.

Durante un reciente operativo, los agentes utilizaron granadas de aturdimiento, conocidas como flashbangs, además de gas lacrimógeno y spray irritante para los ojos, con el objetivo de despejar el perímetro del edificio federal.

Manifestantes afirmaron que no hubo advertencias claras antes de las detonaciones, mientras que el gobierno federal justificó la acción como una medida para proteger instalaciones y personal ante una situación que calificó como volátil, según Newsweek.

🚨🇺🇸 | ÉXTASIS: Un zurdo revoltoso que interrumpía los operativos del ICE en Minneapolis terminó rociado con gas pimienta en toda la cara. pic.twitter.com/egkCgTR9zS — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 13, 2026

Uso de fuerza repetido y protestas cerca de un memorial elevan la tensión

El episodio frente al edificio federal no fue aislado. Un día antes, el lunes 12 de enero, agentes federales también recurrieron al gas lacrimógeno durante una confrontación con manifestantes cerca de un memorial improvisado en honor a Renee Good, ubicado en el este de Minneapolis.

Según FOX 9, el enfrentamiento ocurrió tras una interacción entre agentes y un conductor, cuando decenas de personas se acercaron al lugar y los oficiales utilizaron gas para dispersar a la multitud y retirarse de la zona .

Este segundo incidente, ocurrido en las inmediaciones de un acto conmemorativo pacífico, reforzó las críticas sobre un patrón de uso de fuerza federal en el contexto de las protestas anti-ICE.

Videos difundidos por medios locales muestran nubes de gas extendiéndose en zonas residenciales, mientras vecinos denunciaron haber sido afectados por los irritantes químicos.

Las acciones federales se producen en medio de un despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota, que la administración federal ha descrito como una de las mayores operaciones de su tipo.

Sin embargo, autoridades estatales y municipales han respondido con demandas judiciales para frenar ese despliegue, alegando violaciones a derechos constitucionales y un impacto negativo en la seguridad pública, de acuerdo con Reuters y The Guardian.

Las reacciones no se limitaron al ámbito político. Organizaciones de derechos civiles exigieron investigaciones independientes sobre el uso de granadas cegadoras y agentes químicos contra manifestantes.

Por su parte, el DHS reiteró que sus agentes enfrentaron situaciones de riesgo y que las medidas empleadas fueron “menos letales” y necesarias para controlar disturbios, según declaraciones recogidas por AP News .

Con protestas aún activas y procesos judiciales en curso, Minneapolis se ha convertido en el epicentro de un debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza federal, el alcance de las operaciones de ICE y el derecho a la protesta en Estados Unidos.