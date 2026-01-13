Estados Unidos

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

Informe de 2024 asegura que la mayoría de las tragedias se pueden evitar.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 2:19 a. m.
Agentes de ICE detienen a un manifestante mientras otros manifestantes intentan detenerlos en East Side, Chicago, el martes, octubre. 14, 2025.

Las tácticas de confrontación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Donald Trump son foco de atención desde la muerte de Nicole Good, baleada en su automóvil por un agente en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero.

Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

Pero los datos publicados por esa agencia muestran que los centros de detención de migrantes también pueden ser sitios mortales para quienes están retenidos.

Comunicados de prensa del ICE revelan que varias personas han muerto bajo su custodia ya en los primeros días de 2026, después de un año en que las muertes de migrantes detenidos alcanzaron su nivel más alto en 20 años.

ICE publicó la cantidad de personas muertas en 2026, en 13 días del año

Al menos cuatro personas murieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026, según esta agencia. Todas las muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Los migrantes, todos hombres, tenían entre 42 y 68 años. Dos eran ciudadanos de Honduras, una tercera era de Cuba y el cuarto, de Camboya.

Dos de los fallecimientos se atribuyeron a “problemas de salud relacionados con el corazón”, mientras que las otras dos causas de muerte no fueron claramente indicadas. Solo uno de estos últimos casos fue señalado como “bajo investigación”.

Gobierno Trump Vs. Kilmar Ábrego: “Los jueces activistas no impedirán que ICE arreste y deporte a miembros de la pandilla MS-13”
ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
Agente federal de ICE Foto: AFP

2025 fue el año en el que más muertes se registraron desde 2004

El año pasado, 2025, fue el más mortal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros de detención de inmigrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

La cifra de 2025 representa más que el total de muertes registradas bajo custodia del ICE durante todo el gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025). En esos cuatro años, 26 detenidos murieron, según datos recopilados por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración a partir de informes del ICE.

Informe asegura que algunas muertes se pueden evitar con atención adecuada

Varias personas se juntaron para recriminarle a los agentes de ICE por el operativo. Foto: Associated Press

Un informe de 2024 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) concluyó que hasta el 95% de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE podrían haberse prevenido con la atención adecuada.

El informe analizó muertes bajo custodia de ICE entre 2017 y 2021, años del primer gobierno de Trump, estudiando millas de páginas de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a registros públicos.

Expertos médicos que revisaron estos documentos hallaron evidencia generalizada de tratamientos incorrectos o inapropiados, así como de atención médica gravemente demorada.

Con información de AFP*

