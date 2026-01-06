Florida arrestó a más de 10.400 inmigrantes indocumentados en la mayor operación conjunta de ICE

La administración de Florida, en Estados Unidos, anunció que las autoridades locales han arrestado a al menos 10.000 inmigrantes indocumentados desde que inició la operación más grande de detención el año pasado.

El gobernador del estado del Sol, Ron DeSantis, aseguró el pasado lunes, 5 de enero, que la operación llamada “Operación Tidal Wave” logró la expulsión de más de 10.400 extranjeros que residían de manera irregular en el territorio. Este operativo dio inicio desde abril del 2025.

“En abril de 2025, Florida se asoció con las fuerzas del orden federales en la mayor operación conjunta de control de inmigración en la historia de ICE: la Operación Tidal Wave”, escribió el gobernador en su perfil de X.

“Hoy, me enorgulleció anunciar un nuevo hito en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir la inmigración ilegal y restablecer el orden en nuestras comunidades: las fuerzas del orden de Florida han arrestado a más de 10.400 inmigrantes ilegales en todo el estado”, se lee en el mensaje.

En septiembre del año pasado, DeSantis se había reunido con el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Madison D. Sheahan, y otros funcionarios de migración. De aquel encuentro, anunciaron que el estado recibiría una gran suma de dinero, que se adicionaron a los fondos federales, para fortalecer las operaciones de la aplicación de la ley de inmigración.

Donald Trump, desde que volvió al poder en enero del 2025, prometió expulsar a todos los inmigrantes indocumentados de su país, e instó a las agencias del orden que intensificaran la detención y el procesamiento de las personas. Incluso, Trump envió una orden de arrestar por lo menos a 3.000 extranjeros al día.

De acuerdo con la información de la gobernación, los ingresos destinados al estado para hacer cumplir los deseos del presidente correspondieron a 28 millones de dólares, con 10 millones de dólares adicionales exclusivamente para las fuerzas del orden público de Florida.

DeSantis detalló que la cooperación con las entidades de inmigración y con el Departamento de Seguridad Nacional permitieron que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el FBI pudieron identificar a las personas que residían en Florida sin los documentos legales. Además, especificó que 3.400 arrestados eran de Guatemala, 3.300 de México y 1.300 de Honduras.

La operación se llevó a cabo gracias a la implementación del programa 287(g) en Florida, el cual permitió la participación de unas 300 agencias del orden público para investigar a los residentes, perseguirlos e incluso, arrestarlos y procesarlos durante las labores de patrullaje.