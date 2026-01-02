Estados Unidos

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

ICE destina 100 millones de dólares a una campaña sin precedentes para atraer nuevos agentes y reforzar su capacidad de detención y deportación, utilizando medios digitales, redes sociales y alianzas estratégicas con influencers.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de enero de 2026, 4:45 p. m.
La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026.
La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026. Foto: Getty Images

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) lanza una campaña multimillonaria para reclutar personal en 2026, combinando publicidad digital, medios tradicionales y mensajes dirigidos a perfiles específicos, en medio de críticas de organizaciones civiles y expertos en migración.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

ICE lanzará una campaña de reclutamiento de $100 millones para expandir su fuerza laboral en 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha una de las campañas de reclutamiento más audaces en su historia.

Con una inversión proyectada de 100 millones de dólares a lo largo de un año, busca atraer nuevo personal en medio de un ambicioso plan de expansión federal.

La iniciativa, denominada internamente como “reclutamiento en tiempos de guerra”, forma parte de una estrategia más amplia para reforzar las capacidades de ejecución de la política migratoria del gobierno estadounidense, como lo indica El Nuevo Día.

Noticias Estados Unidos

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Noticias Estados Unidos

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Noticias Estados Unidos

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Noticias Estados Unidos

Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

Noticias Estados Unidos

Los extranjeros ya no podrán comprar viviendas en zonas clave de Florida, Estados Unidos: esta es la ley que lo prohíbe

Noticias Estados Unidos

Adoptar será más difícil en Estados Unidos: la orden que frena la llegada de niños a los hogares

Arte

Emma Reyes: la artista colombiana que pasó de ser casi desconocida a vender millones después de su fallecimiento

El programa se apoya en un documento interno de unas 30 páginas al que tuvo acceso The Washington Post, en el que ICE detalla cómo pretende generar una presencia sostenida en redes sociales, plataformas digitales y medios tradicionales para captar candidatos a través de mensajes que combinan patriotismo, defensa del país y oportunidades profesionales únicas.

La campaña no solo recurre a la publicidad geolocalizada y la segmentación por intereses, sino que también incluye alianzas con influencers conservadores y publicidad en sitios frecuentados por aficionados a eventos como peleas de UFC, carreras de NASCAR o ferias de armas.

Esta apuesta publicitaria sin precedentes tiene como objetivo enfrentar una escasez estructural de agentes y otros perfiles profesionales dentro de ICE, al tiempo que se busca cumplir metas de contratación para apoyar el aumento de actividades de detención y deportación promovidas por la actual administración federal.

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.
ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026. Foto: Getty Images

¿A quién busca ICE y por qué importa?

A diferencia de las campañas de reclutamiento convencionales del gobierno federal, la estrategia de ICE busca deliberadamente a un perfil específico de aspirantes: personas con afinidad por el ámbito militar, defensores del derecho a portar armas y audiencias con inclinaciones conservadoras.

Los anuncios están diseñados para impactar a audiencias en localizaciones clave, como bases militares, shows de armas, y eventos deportivos o culturales donde se estima que estas comunidades tienen presencia, mediante el uso de geofencing (publicidad dirigida a dispositivos móviles dentro de zonas geográficas delimitadas).

Además de emplear canales digitales como Snapchat, Instagram, consolas de videojuegos conectadas y servicios de streaming, la campaña contempla contratos con personalidades de internet y presencia en medios tradicionales para amplificar su mensaje.

Según los documentos revisados, gran parte de los recursos se destinarán a tácticas de marketing sofisticadas y a contenido audiovisual con temas de defensa nacional, con el objetivo de posicionar a ICE como una opción profesional atractiva y casi heroica para quienes se identifican con estos valores, como lo registra la página yournews.com.

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Sin embargo, la campaña ha generado polémica y críticas entre organizaciones de derechos civiles, expertos en migración y sectores políticos opositores, quienes advierten que esta orientación ideológica y el uso de símbolos de patriotismo extremo podrían atraer a candidatos poco cualificados para tareas complejas y sensibles de aplicación de la ley.

De acuerdo a The Guardian, a medida que ICE se prepara para ampliar su plantilla y alcanzar objetivos de deportaciones y vigilancia interna, el impacto de esta campaña multimillonaria, tanto en la contratación efectiva como en la percepción pública de la agencia, será observado de cerca por analistas y organizaciones civiles en Estados Unidos y en el extranjero.

Más de Noticias Estados Unidos

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026.

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

x

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Delegados del Seguro Social de Estados Unidos atenderán personalmente a beneficiarios en San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026.

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Se recomienda revisar las políticas internas y contratos para evitar conflictos entre empleados y empleadores

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

En la madrugada del 1 de enero fue hallada sin vida Victoria Jones; las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses.

Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

La ley SB 264, respaldada por un fallo judicial, limita la compra de propiedades por parte de extranjeros en zonas cercanas a infraestructuras estratégicas en Florida.

Los extranjeros ya no podrán comprar viviendas en zonas clave de Florida, Estados Unidos: esta es la ley que lo prohíbe

Un contexto marcado por nuevas restricciones migratorias que dificultan los procesos de adopción internacional y prolongan la espera de miles de hogares.

Adoptar será más difícil en Estados Unidos: la orden que frena la llegada de niños a los hogares

Edward Hopper, Chop Suey, 1929

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Noticias Destacadas