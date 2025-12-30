El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció esta semana un plan para invertir 300 millones de dólares en tecnologías de vigilancia digital con el objetivo explícito de localizar, identificar y arrestar a personas consideradas “extranjeros sin estatus legal” dentro del país.

La información, inicialmente reportada por Líbero con referencias a medios como Político, detalla que la agencia planea incorporar herramientas avanzadas como software de reconocimiento facial, sistemas de rastreo en redes sociales y lectores automáticos de placas vehiculares, para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

La modernización de los procedimientos migratorios

Este despliegue tecnológico forma parte de una política más amplia de modernización de los procedimientos migratorios en el marco de la administración del presidente Donald Trump.

Así, se ha priorizado el uso de sistemas automatizados para agilizar deportaciones y operaciones de control.

Organizaciones de derechos civiles han alertado que estas tecnologías no solo afectarán a personas indocumentadas sino también a ciudadanos y residentes legales, acentuando preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles en Estados Unidos

De acuerdo a lo que dice el American Immigration Council, analistas independientes han señalado que esta inversión se suma a otras herramientas que ICE ya viene utilizando o explorando, como plataformas de inteligencia artificial para seguimiento de individuos, acuerdos con empresas tecnológicas para análisis de datos, y el acceso a bases de datos públicas y privadas.

La nueva inversión de ICE en sistemas de vigilancia digital y análisis de datos refuerza las operaciones migratorias y reabre el debate sobre el uso de tecnología para controlar la inmigración en EE.UU Foto: getty

Riesgos, críticas y el impacto en derechos civiles

La modernización tecnológica anunciada por ICE ha generado una fuerte reacción de defensores de los derechos humanos, grupos comunitarios y expertos en privacidad digital.

Activistas sostienen que el uso generalizado de reconocimiento facial, inteligencia artificial y monitoreo de redes sociales puede ir más allá del objetivo migratorio y convertirse en una forma de vigilancia masiva sin precedentes en la vida cotidiana de millones de personas.

Organizaciones como la American Immigration Council han advertido que plataformas basadas en inteligencia artificial, pueden cruzar datos de múltiples fuentes públicas y privadas para construir perfiles detallados de individuos, lo que plantea dudas sobre precisión, sesgos y posibles errores que podrían llevar a detenciones injustas o arbitrarias.

Además, expertos en protección de datos y derechos civiles señalan que estas medidas podrían tener efectos más amplios si no se establecen límites claros sobre el acceso a información personal, la retención de datos y los mecanismos de supervisión independiente.

Críticas similares se han manifestado en casos como el intento de compartir datos de contribuyentes entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y ICE, acción que fue bloqueada por una jueza federal.

De acuerdo a lo que dice el Diario Libero, la política tecnológica de ICE representa un punto de inflexión en el uso de herramientas digitales para la gestión migratoria en Estados Unidos.

Esto ha reavivado un debate profundo sobre equilibrio entre seguridad, tecnología y derechos individuales en una era donde los datos personales se han convertido en un recurso clave para las agencias del Estado.