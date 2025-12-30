Estados Unidos

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

La agencia migratoria apuesta por la Inteligencia Artificial, el reconocimiento facial y el monitoreo digital, una decisión que despierta fuertes críticas por posibles violaciones a la privacidad y a los derechos civiles.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

30 de diciembre de 2025, 1:41 p. m.
ICE planea invertir US$300 millones en tecnologías de vigilancia digital, una estrategia que ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos.
ICE planea invertir US$300 millones en tecnologías de vigilancia digital, una estrategia que ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos. Foto: Getty Images

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció esta semana un plan para invertir 300 millones de dólares en tecnologías de vigilancia digital con el objetivo explícito de localizar, identificar y arrestar a personas consideradas “extranjeros sin estatus legal” dentro del país.

La información, inicialmente reportada por Líbero con referencias a medios como Político, detalla que la agencia planea incorporar herramientas avanzadas como software de reconocimiento facial, sistemas de rastreo en redes sociales y lectores automáticos de placas vehiculares, para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

La modernización de los procedimientos migratorios

Este despliegue tecnológico forma parte de una política más amplia de modernización de los procedimientos migratorios en el marco de la administración del presidente Donald Trump.

Así, se ha priorizado el uso de sistemas automatizados para agilizar deportaciones y operaciones de control.

Noticias Estados Unidos

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

Noticias Estados Unidos

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Noticias Estados Unidos

Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

Deportes

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

Noticias Estados Unidos

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

Noticias Estados Unidos

Mientras muchos negocios cierran por Año Nuevo, esta gigantesca cadena mantendrá sus tiendas abiertas en las celebraciones en EE. UU.

Fútbol

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

Mundo

La CIA usó drones para ataque en Venezuela: revelan detalles inéditos de la primera operación en tierra de EE. UU.

Mundo

Gobierno Trump atacó nueva embarcación con droga y mató a dos personas en el Pacífico: video muestra fuerte explosión

Organizaciones de derechos civiles han alertado que estas tecnologías no solo afectarán a personas indocumentadas sino también a ciudadanos y residentes legales, acentuando preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles en Estados Unidos

De acuerdo a lo que dice el American Immigration Council, analistas independientes han señalado que esta inversión se suma a otras herramientas que ICE ya viene utilizando o explorando, como plataformas de inteligencia artificial para seguimiento de individuos, acuerdos con empresas tecnológicas para análisis de datos, y el acceso a bases de datos públicas y privadas.

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley
La nueva inversión de ICE en sistemas de vigilancia digital y análisis de datos refuerza las operaciones migratorias y reabre el debate sobre el uso de tecnología para controlar la inmigración en EE.UU Foto: getty

Riesgos, críticas y el impacto en derechos civiles

La modernización tecnológica anunciada por ICE ha generado una fuerte reacción de defensores de los derechos humanos, grupos comunitarios y expertos en privacidad digital.

Activistas sostienen que el uso generalizado de reconocimiento facial, inteligencia artificial y monitoreo de redes sociales puede ir más allá del objetivo migratorio y convertirse en una forma de vigilancia masiva sin precedentes en la vida cotidiana de millones de personas.

Organizaciones como la American Immigration Council han advertido que plataformas basadas en inteligencia artificial, pueden cruzar datos de múltiples fuentes públicas y privadas para construir perfiles detallados de individuos, lo que plantea dudas sobre precisión, sesgos y posibles errores que podrían llevar a detenciones injustas o arbitrarias.

Además, expertos en protección de datos y derechos civiles señalan que estas medidas podrían tener efectos más amplios si no se establecen límites claros sobre el acceso a información personal, la retención de datos y los mecanismos de supervisión independiente.

Críticas similares se han manifestado en casos como el intento de compartir datos de contribuyentes entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y ICE, acción que fue bloqueada por una jueza federal.

De acuerdo a lo que dice el Diario Libero, la política tecnológica de ICE representa un punto de inflexión en el uso de herramientas digitales para la gestión migratoria en Estados Unidos.

Esto ha reavivado un debate profundo sobre equilibrio entre seguridad, tecnología y derechos individuales en una era donde los datos personales se han convertido en un recurso clave para las agencias del Estado.

Más de Noticias Estados Unidos

x

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Rituales de Año Nuevo

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

x

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Beneficiarios de Medicare revisan sus opciones de cobertura antes de la inscripción abierta, un periodo clave para comparar costos y redes médicas.

Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

NBA lunes 29 de diciembre

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

Donald Trump con Benjamin Netanyahu

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

La Policía detuvo a un sospechoso tras un violento incidente con arma blanca en un Walmart de Michigan.

Mientras muchos negocios cierran por Año Nuevo, esta gigantesca cadena mantendrá sus tiendas abiertas en las celebraciones en EE. UU.

Giovanny Urshela

Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Seguro Social en EE. UU. ya definió el calendario de pagos de 2026: estas son las fechas exactas en las que llegará el dinero

Wall Street 2025

Wall Street, en rojo: luego de los récords de Navidad, cierra a la baja el último lunes de 2025; ¿qué significa para el 2026?

Noticias Destacadas