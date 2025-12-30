Estados Unidos

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Un juez federal autorizó al gobierno de EE.UU. a compartir información básica de Medicaid de inmigrantes indocumentados con ICE, una decisión que reaviva el debate sobre privacidad, salud pública y control migratorio.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

30 de diciembre de 2025, 4:39 p. m.
ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.
Foto: Composición Semana/ Getty Images

Una nueva decisión de un juez federal ha reactivado una de las batallas legales más intensas sobre privacidad y política migratoria en Estados unidos.

El juez Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, determinó que el gobierno federal puede compartir ciertos datos básicos de beneficiarios de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para apoyar la aplicación de las leyes migratorias.

Esta medida que ha generado alarma entre defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias.

ICE podrá acceder a datos de inmigrantes de Medicaid

Según lo ha relatado el medio Axios, la resolución del tribunal, emitida a fines de diciembre de 2025, permite que la administración comience a transmitir información identificativa.

Así, datos como estatus migratorio, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y número de identificación de Medicai, sobre inmigrantes indocumentados, podrán compartiese con las autoridades de inmigración a partir de principios de enero de 2026.

El juez Chhabria sostuvo que este intercambio se ajusta a las leyes vigentes que regulan los datos federales y la cooperación interagencial.

La decisión revoca parcialmente una orden judicial previa que había bloqueado esta práctica en 20 estados, incluidos California, Nueva York, Washington y Arizona, donde las fiscalías generales y otros gobiernos estatales habían argumentado que el intercambio de datos violaba leyes de privacidad.

La orden del juez Chhabria, se refiere específicamente a inmigrantes sin estatus legal.

Un fallo judicial permite que ICE acceda a datos básicos de Medicaid de inmigrantes, reavivando el debate sobre privacidad y salud pública en Estados Unidos. Foto: Getty Images

¿Qué información queda protegida?

Aunque la orden judicial abre la puerta a un mayor acceso a los archivos de Medicaid, el juez Chhabria fue explícito en limitar el alcance de los datos que pueden compartirse.

La directiva limita estrictamente la información a elementos básicos de identificación y de contacto, excluyendo datos clínicos o información sensible sobre diagnósticos médicos o historiales de tratamiento.

Estas restricciones intentan equilibrar las prioridades de la seguridad migratoria con las obligaciones legales de proteger la información médica personal de millones de beneficiarios de Medicaid.

La administración del presidente Donald Trump argumentó que el acceso a estos datos ayudaría a localizar a personas que viven en el país sin estatus legal y a garantizar que los beneficios públicos no se utilicen indebidamente.

Sin embargo, los estados demandantes sostienen que incluso compartir datos básicos puede erosionar la confianza en los programas de salud y disuadir a comunidades vulnerables de buscar atención médica necesaria por miedo a repercusiones migratoria.

La batalla legal por el uso de datos de salud en la aplicación migratoria continúan y es probable que esta decisión sea apelada, como se sugiere en Newsweek.

Por ahora, el fallo señala un nuevo rumbo en un conflicto que pone en el centro tensiones entre políticas de inmigración, protección de la privacidad y el acceso a servicios públicos esenciales en Estados Unidos.

