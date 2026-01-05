Estados Unidos

Prestigioso hotel de EE. UU. habría expulsado a agentes migratorios por su trabajo y el Gobierno acusa a la cadena de proteger a criminales

El hotel aseguró que no permitirá el hospedaje de los agentes del gobierno.

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 10:11 p. m.
El hotel involucrado es de la compañía Hilton.
El hotel involucrado es de la compañía Hilton. Foto: yujie chen/Getty Images - 400tmax/Getty Images

El gobierno de Estados Unidos denunció que a varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le cancelaron sus reservas en un reconocido hotel del país por las labores de aplicación de la ley de inmigración que desempeñaban los oficiales.

El comunicado del departamento señaló que los hechos ocurrieron en el Hotel Hilton de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Tras el informe del gobierno, publicado en redes sociales, las acciones de la compañía hotelera cayeron un 2 %.

“@HiltonHotels ha lanzado una campaña coordinada en Minneapolis para NEGARSE a prestar servicio a las fuerzas del orden del DHS”, escribió el departamento en su perfil de X. El trino está acompañado con el pantallazo del correo que recibieron los agentes.

De acuerdo con el mensaje, el hotel canceló la reserva luego de que llevaron a cabo una investigación en la cual hallaron “información sobre trabajo de inmigración relacionada con sus nombres”. La empresa de hoteles además sentenció que no permitirán “ningún agente de inmigración o del ICE hospedarse en nuestra propiedad”.

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

“Si trabaja para el DHS o inmigración, avísenos, ya que tendremos que cancelar su reserva”, concluye el mensaje de los hoteles Hilton que compartió el gobierno este lunes, 5 de enero.

“Esto es INACEPTABLE”, se lee en el trino de DHS. “¿Por qué los Hoteles Hilton se alían con asesinos y violadores para socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden del DHS cumplan con su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país?“

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.
Hilton sentenció que cancelará las reservas de los agentes. Foto: Getty Images

Hasta el momento, no ha sido revelado dónde está ubicado el hotel que canceló las reservas de los agentes de seguridad nacional.

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

Ante la situación que causó revuelo en la compañía mundial de hoteles, un portavoz de Hilton declaró, según CNBC, que: “Los hoteles Hilton son lugares acogedores para todos. Este hotel es de propiedad y gestión independientes, y las acciones mencionadas no reflejan los valores de Hilton”.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 4: In this handout photo provided by U.S. Immigration and Customs Enforcement, two federal law enforcement officers coordinate with other officials on the ground during an enhanced immigration enforcement operation on February 4, 2025 near Washington, D.C. (Photo by U.S. Immigration and Customs Enforcement via Getty Images)
Agentes de inmigración han hecho especial presencia en Minnesota. Foto: U.S. Immigration and Customs Enf

“Estamos investigando este asunto con este hotel en particular y podemos confirmar que Hilton trabaja con gobiernos, fuerzas del orden y líderes comunitarios de todo el mundo para garantizar que nuestras propiedades estén abiertas y sean acogedoras para todos”, justificó el portavoz de la empresa.

De acuerdo con los detalles de la administración de los hoteles, al menos 9.000 propiedades de Hilton alrededor del mundo están operan bajo franquicias.

Durante el primer gobierno de Donald Trump, en el 2020, Hilton emitió un comunicado en el que se opuso al uso de sus instalaciones para detener inmigrantes por parte de las autoridades.

