Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

De acuerdo con la información disponible a partir del día 1 de enero del 2026, se aplicarán nuevas medidas en Texas que modificarían la forma en como cooperan autoridades locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según se indica el Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), indica que los alguaciles encargados de las cárceles deben colaborar de manera formal con agentes del ICE, cobijados por el programa 287(g).

De acuerdo con lo informado por el Diario AS, esta ley también daría la posibilidad de solicitar ayudas económicas para que la participación en el programa sea más fácil.

Las ayudas económicas que se pueden solicitar van desde 80.000 dólares hasta los 140.000; sin embargo, las cantidades dependen de ciertos factores como la cantidad de habitantes.

Para condados de menos de cien mil habitantes, la cifra que se podría solicitar es de 80.000 dólares; para condados donde la población supere los cien mil habitantes, pero no supere los quinientos mil, la cifra sería de 100.000 dólares.

Condados con más de quinientos mil habitantes, pero menos de un millón, podrían solicitar 120.000 dólares, en el último escalafón se encuentran los condados que tengan más de un millón de habitantes, estos podrían solicitar la cifra máxima para esta caso que serían de 140.000 dólares.

De acuerdo con la ley citada anteriormente:

“El alguacil de cada condado que opere una cárcel o contrate a un proveedor privado para operar una cárcel deberá solicitar y firmar un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración para autorizar al alguacil y a los oficiales, empleados y, según corresponda, contratistas del departamento del alguacil a hacer cumplir la ley federal de inmigración”.

Este tipo de medidas generan revuelo al ser consideradas, por algunos, detonantes de discriminación.

De acuerdo con información citada por el Diario AS, la sección 287(g) “le permite a ICE, a través de la delegación de deberes específicos de oficiales de inmigración, mejorar la colaboración con socios del orden público estatales y locales para proteger a la patria mediante el arresto y remoción de extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

Esto se da en medio de las crecientes tensiones en temas migratorios que se presentan en Estados Unidos, operativos del ICE han causado conmoción por la crueldad de los mismos; sin embargo, es previsible que el Gobierno de los Estados Unidos siga endureciendo las medidas siguiendo su agenda propuesta en estos temas.