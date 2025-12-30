Estados Unidos

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Video de la embajada de Estados Unidos causa conmoción en medio de las fuertes políticas migratorias que han caracterizado al Gobierno de Donald Trump.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de diciembre de 2025, 5:11 p. m.
Aterrador video publicado por la Embajada de Estados Unidos en México.
Aterrador video publicado por la Embajada de Estados Unidos en México. Foto: Getty Images

En medio de la creciente tensión por las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Donald Trump respecto a la migración, la Embajada de los Estados Unidos en México hace la publicación de un video que causa conmoción.

En la publicación hecha en la red social X, se muestra la ilustración de una persona cayendo por el muro fronterizo, posterior a ello un texto que dice:

“Más de 400 personas se han caído intentando escalar el muro de la frontera en 2025, resultando seriamente lesionadas”.

Además, concluye diciendo “no se arriesgue”, “la frontera está cerrada para todos”. El gobierno de los Estados Unidos ha implementado políticas migratorias que han generado debate.

Noticias Estados Unidos

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

Noticias Estados Unidos

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Noticias Estados Unidos

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Noticias Estados Unidos

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Noticias Estados Unidos

Golpe al asilo en EE. UU.: DHS cambia las reglas y frena decisiones desde el 31 de diciembre

Noticias Estados Unidos

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

Mundo

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

Mundo

Confirman nueva llamada de Trump con Maduro en medio de las tensiones entre EE. UU. y el régimen venezolano

Opinión

Estados Unidos vuelve a apretar el tablero con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: ¿cómo defender la soberanía con estrategia?

Actualmente, se encuentra disponible una oferta para que todas aquellas personas que residen de manera ilegal en el territorio norteamericano se “autodeporten” antes de finalizar el año y recibirían una compensación económica de hasta 3000 dólares.

Recientemente, el alcalde de la ciudad de Evanston protagonizó un enfrentamiento con un comandante de la Patrulla Fronteriza en medio de un operativo.

En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza

Este tipo de medidas adoptadas han generado preocupación al interior de la población, ya que los operativos del ICE se consideran en ocasiones crueles.

Estados Unidos es el territorio soñado para muchas personas de países en vía de desarrollo que quisieran residir allí; sin embargo, el gobierno estadounidense une fuerzas para impedir que la migración ilegal siga en aumento.

El Departamento de Seguridad Nacional hizo modificaciones al proceso de selección de visas de trabajo H-1B, según se indica con el fin de preservar el equilibrio respecto a trabajadores norteamericanos.

Donald Trump ordenó ampliar el muro que marca la frontera de Estados Unidos con México y pintar sus estructuras de metal con color negro para que este sea más caliente y difícil de escalar para los migrantes.
Causa conmoción en medio de las fuertes políticas migratorias. Foto: JULIANA GIL-SEMANA

El nuevo proceso de selección sería ponderado y aumentaría la probabilidad de que trabajadores mayor cualificados puedan acceder a estas visas.

Algunas personas han calificado el video de “denigrante” por la crueldad del mismo, de acuerdo con información citada por La Nación, la ONU, indicó que la frontera terrestre que une los países de Estados Unidos y México es considerada la ruta migratoria más mortífera del mundo.

Las cifras de años anteriores confirman el gran número de muertes de personas que intentaban cruzar la frontera, sin embargo, para el año 2025 todavía no se sabe con certeza a cuanto puede ascender esa cifra.

“Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

Esther López Hernández afirmó "En Estados Unidos no nos quieren. Yo he visto los videos donde los agarran y les pegan a los migrantes como si fueran criminales. Me quiero quedar aquí en México".

Se prevé que las fuertes políticas migratorias continúen su curso en el territorio estadounidense, pues en la agenda de Donald Trump, estas tienen especial relevancia.

Más de Noticias Estados Unidos

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La secretaria de Seguridad Nacional impulsa una estrategia visual, tecnológica y diplomática para reforzar la contención migratoria

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

x

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

El Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 150 puntos en varias localidades, un nivel considerado riesgoso para toda la población.

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Son tres rutas por las cuales se puede aplicar al asilo en Estados Unidos.

Golpe al asilo en EE. UU.: DHS cambia las reglas y frena decisiones desde el 31 de diciembre

x

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Rituales de Año Nuevo

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

x

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Beneficiarios de Medicare revisan sus opciones de cobertura antes de la inscripción abierta, un periodo clave para comparar costos y redes médicas.

Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

Noticias Destacadas