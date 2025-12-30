Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

En medio de la creciente tensión por las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Donald Trump respecto a la migración, la Embajada de los Estados Unidos en México hace la publicación de un video que causa conmoción.

Más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo en 2025. #NiLoIntentes pic.twitter.com/9ZdJ0Yr1gQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 25, 2025

En la publicación hecha en la red social X, se muestra la ilustración de una persona cayendo por el muro fronterizo, posterior a ello un texto que dice:

“Más de 400 personas se han caído intentando escalar el muro de la frontera en 2025, resultando seriamente lesionadas”.

Además, concluye diciendo “no se arriesgue”, “la frontera está cerrada para todos”. El gobierno de los Estados Unidos ha implementado políticas migratorias que han generado debate.

Actualmente, se encuentra disponible una oferta para que todas aquellas personas que residen de manera ilegal en el territorio norteamericano se “autodeporten” antes de finalizar el año y recibirían una compensación económica de hasta 3000 dólares.

Recientemente, el alcalde de la ciudad de Evanston protagonizó un enfrentamiento con un comandante de la Patrulla Fronteriza en medio de un operativo.

Este tipo de medidas adoptadas han generado preocupación al interior de la población, ya que los operativos del ICE se consideran en ocasiones crueles.

Estados Unidos es el territorio soñado para muchas personas de países en vía de desarrollo que quisieran residir allí; sin embargo, el gobierno estadounidense une fuerzas para impedir que la migración ilegal siga en aumento.

El Departamento de Seguridad Nacional hizo modificaciones al proceso de selección de visas de trabajo H-1B, según se indica con el fin de preservar el equilibrio respecto a trabajadores norteamericanos.

Causa conmoción en medio de las fuertes políticas migratorias. Foto: JULIANA GIL-SEMANA

El nuevo proceso de selección sería ponderado y aumentaría la probabilidad de que trabajadores mayor cualificados puedan acceder a estas visas.

Algunas personas han calificado el video de “denigrante” por la crueldad del mismo, de acuerdo con información citada por La Nación, la ONU, indicó que la frontera terrestre que une los países de Estados Unidos y México es considerada la ruta migratoria más mortífera del mundo.

Las cifras de años anteriores confirman el gran número de muertes de personas que intentaban cruzar la frontera, sin embargo, para el año 2025 todavía no se sabe con certeza a cuanto puede ascender esa cifra.

Esther López Hernández afirmó "En Estados Unidos no nos quieren. Yo he visto los videos donde los agarran y les pegan a los migrantes como si fueran criminales. Me quiero quedar aquí en México".

Se prevé que las fuertes políticas migratorias continúen su curso en el territorio estadounidense, pues en la agenda de Donald Trump, estas tienen especial relevancia.