Gobierno Trump Vs. Kilmar Ábrego: “Los jueces activistas no impedirán que ICE arreste y deporte a miembros de la pandilla MS-13”

El jueves 11 de diciembre de 2025, la jueza Paula Xinis falló a favor del latinoamericano Kilmar Ábrego García y ordenó su liberación. La decisión, que beneficia al ciudadano salvadoreño, desató una oleada de reacciones debido a que el proceso se había convertido en un caso simbólico para la administración Trump y su política migratoria.

En la tarde del viernes 12 de diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada del control migratorio y aduanero en Estados Unidos, reaccionó a la liberación de Kilmar Ábrego García. A través de su cuenta oficial en X, la entidad afirmó: “Los jueces activistas no impedirán que ICE arreste y deporte a miembros de la pandilla MS-13”, reiterando así la posición del gobierno de Donald Trump, que ha vinculado al salvadoreño con esa organización criminal. En línea con esa postura, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a la jueza federal Paula Xinis como una “activista”.

Ese mismo viernes, Ábrego García se reencontró con su familia en Maryland tras abandonar las oficinas de ICE. El salvadoreño se pronunció públicamente y afirmó con contundencia que continuará su lucha contra lo que describió como “injusticias” del gobierno de Donald Trump.

Alleged MS-13 gangbanger Kilmar Abrego Garcia is now back on the streets, pledging to “fight” the Trump admin. pic.twitter.com/Eztkwi4lnM — Jennie Taer (@JennieSTaer) December 12, 2025

El salvadoreño ha sostenido, junto con sus abogados, que lleva más de una década viviendo en Estados Unidos y que llegó en 2011 huyendo de la criminalidad en su país de origen. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios comentaron con ironía que, pese a sus más de 12 años en Norteamérica, no se expresó en inglés al momento de su declaración pública.

Las reacciones se han extendido a distintos sectores, entre ellos las del periodista y comentarista político Benny Johnson, colaborador de organizaciones conservadoras como Turning Point USA, quien calificó al expreso como “terrorista”.

El caso suma además un antecedente que ha generado controversia: Ábrego García fue extraditado por error a las cárceles de El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele, pero regresó a Estados Unidos en junio de 2025 para continuar su proceso legal, en el que enfrenta cargos por tráfico de personas. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, aseguró que está preparado para los próximos pasos del caso, incluida la posibilidad de que la administración Trump apele la decisión de la jueza Paula Xinis. Señaló además que “desde su detención ilegal en El Salvador, Abrego García ha sido detenido nuevamente, también sin la debida autorización legal”.

El ente regulatorio estadounidense aseguró a través de sus redes sociales que, si los ciudadanos desean que el ICE se retire de sus vecindarios, la solución es clara. Según la publicación, las autoridades locales deben “entregar a ICE a los extranjeros criminales bajo su custodia en lugar de devolverlos a sus comunidades donde debemos encontrarlos, nuevamente”.