El agente que disparó y mató a una mujer habría sufrido una grave hemorragia durante el controvertido incidente del ICE en Minnesota

Días atrás, un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó en contra de una mujer en el estado de Minnesota que, al parecer, representaba un riesgo para las autoridades que estaban atendiendo una pequeña manifestación social de ciudadanos que se oponían a los operativos de migración en la zona.

La mujer, que tras los hechos fue identificada como Renee Good, murió minutos después de recibir el impacto.

Videos del incidente —ocurrido el 7 de enero— han rondado por redes sociales. Estos dan cuenta de una disputa entre la mujer, que conducía una camioneta, con un par de agentes del ICE. En un momento, uno de ellos se acerca a su vehículo cuando Good aceleró y, aparentemente, lo atropelló, por lo que el oficial disparó.

Renee Nicole Good, de 37 años, es el nombre de la mujer que murió cuando agentes de ICE le dispararon en Minnesota. El hecho es visto como un asesinato. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los agentes de ICE fueron atacados y que los vehículos fueron usados como armas… pic.twitter.com/RTWyE1aCgw — Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 8, 2026

Sin embargo, otras grabaciones que han compartido testigos de la escena, demuestran que el carro no logra impactar al oficial, identificado como Jonathan Ross, por lo que algunos ciudadanos alegan que este abusó de su poder y asesinó indiscriminadamente a la mujer.

Con granadas cegadoras y gas, agentes federales reprimen protesta frente a edificio federal en Minneapolis: la tensión aumenta

No obstante, las autoridades sostienen que Ross sufrió graves heridas tras el supuesto choque. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, aseguró a Fox News que el agente del ICE tuvo una hemorragia interna en el torso, producto del golpe de la camioneta.

Por lo anterior, el Gobierno defiende que Ross actuó en defensa propia.

Las protestas en Minnesota se han intensificado luego de la situación en Minneapolis. Foto: Getty Images

Aun así, no se ha ampliado sobre el estado de salud del agente de inmigración y también se desconoce la magnitud de la hemorragia que supuestamente tuvo que ser atendida luego de que disparó en contra de Good. Las autoridades únicamente notificaron que aquel día, Ross fue trasladado a un hospital y dado de alta ese mismo miércoles.

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseveró a la prensa de su país que el vehículo de Good era parte de un grupo de manifestantes que estaban acosando ese día a los oficiales y estaban “impidiendo las operaciones” para que detuvieran extranjeros indocumentados.

🚨 BREAKING: POV footage from the ICE agent who was RAMMED by anti-ICE activist Renee Good in Minneapolis has been released



He was clearly not just hit, but hit HARD.



100% JUSTIFIED use of force. Walz and the Mayor are LIARS.



Glad this agent is safe! 🙏🏻 pic.twitter.com/dTLkxrr3jd — Nick Sortor (@nicksortor) January 9, 2026

Los testigos de lo sucedido detallaron a los periodistas que la mujer estaba, al parecer, intentando huir de los oficiales luego de que mantuvieron una discusión. Lo cual puede ser verificado por los videos, pues se escucha que ambas partes arremeten entre sí y se lanzan algunas ofensas.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo

El vicepresidente J. D. Vance defendió que Ross estuvo en peligro y que, por tal motivo, optó por disparar. El presidente Donald Trump afirmó que la mujer “de forma violenta, deliberada y cruel, atropelló al agente del ICE”.