Kristi Noem califica de “terrorismo doméstico” el presunto ataque contra agentes del ICE en Mineápolis

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, condenó como un “acto de terrorismo doméstico” el presunto intento de embestir con un vehículo a agentes del ICE que realizaban un operativo en Minneapolis, una declaración que respalda la actuación del agente involucrado en un tiroteo fatal y que ha intensificado la controversia política y legal en torno al caso.

El futuro de la relación Colombia - Estados Unidos: se pronunció el vicepresidente JD Vance

Dudas sobre los hechos

En la mañana del 7 de enero de 2026, durante una operación de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, un agente federal disparó y mató a una mujer de 37 años, identificada por medios como Renee Nicole Macklin Good.

El suceso ocurrió en un barrio residencial mientras varios agentes de ICE participaban en una serie de redadas como parte de un despliegue migratorio masivo ordenado por el gobierno federal, como lo ha dicho AP

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristi Noem, los agentes estaban realizando una operación cuando uno de sus vehículos quedó atascado en la nieve.

En ese momento, dijo Noem, una mujer intentó embestir a los agentes con su vehículo, en lo que el DHS ha calificado como un “acto de terrorismo doméstico” y una acción contra oficiales federales que justificó, según ellos, el uso de fuerza letal.

El incidente ha provocado protestas, declaraciones encontradas entre autoridades locales y federales, y un combate narrativo sobre los hechos reales que llevaron al tiroteo, del cual aún se desconoce completamente la secuencia de acciones.

Según Fox News, la secretaria vinculó estos hechos a lo que describió como un incremento de agresiones y ataques contra agentes federales, insistiendo en que tales actos deben ser repudiados por toda la clase política y la sociedad estadounidense.

Reacción de autoridades locales y el debate público

La versión federal defendida por Noem ha sido enérgicamente rechazada por autoridades locales, entre las que se cuentan el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y líderes policiales de la ciudad.

Frey calificó las afirmaciones oficiales como “narrativa basura” y demandó que ICE abandone Minneapolis, alegando que las agencias federales están creando más conflicto que seguridad.

Donald Trump ordena cambios para sus militares: sube el presupuesto 0.5 billones de dólares, pero, le recortará el salario a ejecutivos

Investigadores estatales y testigos han señalado que los videos del incidente no muestran de manera clara la versión de un ataque intencional, lo que ha incrementado las dudas sobre la caracterización de los hechos como terrorismo interno.

Además, la batalla por el acceso a la evidencia, con el FBI asumiendo el control de la investigación, ha añadido un elemento de desconfianza y falta de transparencia al proceso.