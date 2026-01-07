El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el incremento presupuestal al Departamento de Guerra nacional, subiéndolo de 1 billón de dólares a 1,5 billones. Así lo celebró en su red social, Truth.

“Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares, sino de 1,5 billones de dólares", declaró Trump.

Mujeres a la guerra: Estados Unidos revisa las capacidades femeninas en funciones de combate

Donald Trump califica sus fuerzas militares como “el mejor equipo del mundo”, sin embargo, asegura que este incremento les permitirá crear las “Fuerzas Armadas Soñadas”.

Polémica con contratistas de guerra

El presidente de Estados Unidos se refirió a su antecesor, Joe Biden, a quien calificó como el “peor presidente de la historia”, Trump aseguró que los contratistas deben invertir en nuevas plantas y equipos militares o deberán dejar de tener negocios con el Departamento de Guerra.

Pete Hegseth, lidera el Departamento de Guerra, el cual le comunicó al presidente la recepción de los contratistas involucrados, entre los cuales destaca la empresa Raytheon, reconocida organización especializada en aeroespaciales y defensa del mundo, que según Trump, no tendrá la suficiente disposición con el gobierno norteamericano.

Raytheon, empresa de tecnología de guerra. Foto: In Pictures via Getty Images

“Bajo ninguna circunstancia se le permitirá realizar recompras de acciones adicionales, donde ha gastado decenas de miles de millones de dólares, hasta que pueda ponerse las pilas“, declaró el presidente Donald Trump.

Donald Trump denunció que "los contratistas de defensa actualmente están emitiendo dividendos masivos a sus accionistas y recompras masivas de acciones, a expensas y en detrimento de la inversión en plantas y equipos". Aseguró que los salarios de los ejecutivos son demasiado altos y superarían los 5 millones de dólares.

El presidente condicionó el salario de los ejecutivos con la creación de nuevas plantas de producción para la guerra, siendo 5 millones de dólares, la cifra máxima que recibirían hasta que lo logren, así parezca una cifra alta, Trump aseguró que es apenas una “fracción de lo que ganan actualmente”.

EE. UU. en alerta de Guerra

Para Donald Trump es muy importante este departamento, ya que previamente, según el mandatario, Norteamérica se encuentra en riesgo, a pesar de que “ningún país se acerca”, Estados Unidos tiene muchos enemigos.

Casa Blanca confirmó que Donald Trump pretende comprar un país

Groenlandia es solamente una de las actuales disputas estadounidenses, se suma a la coyuntura con Venezuela y la guerra comercial con china. La administración Trump se anticipa ante cualquier guerra, a pesar de los previos reconocimientos de paz al máximo mandatario