El futuro de la relación Colombia-Estados Unidos: se pronunció el vicepresidente JD Vance

La llamada presidencial entre Trump y Petro fue catalogada como “muy productiva” y destacó lo que vendría para LATAM.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 8:07 p. m.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se pronunció en rueda de prensa, luego de la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro; la calificó como “muy productiva” y reveló lo que sigue para las relaciones internacionales.

Seguimos dialogando en todos los niveles de gobierno con varios de nuestros amigos en la región del Caribe”, aseguró Vance el jueves, 8 de enero.

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

También se refirió a la operación militar de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro. Resaltó la relevancia que este hecho puede llegar a tener en Latinoamérica.

“De hecho, creo que esta [operación de EE. UU. en Venezuela] es muy beneficiosa para la paz en el Caribe, porque al eliminar una importante fuente de ingresos de los cárteles ilegales… en realidad se le quita el poder a una de las principales fuerzas desestabilizadoras en América Latina y el Caribe”, señaló el vicepresidente.

