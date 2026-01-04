Regiones

Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

SEMANA conoció detalles de los nuevos movimientos de estos grupos armados en el vecino país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de enero de 2026, 8:29 p. m.
El régimen de Nicolás Maduro, Hezbolá, Irán y el ELN estaban detrás de la violencia en Arauca y el Catatumbo, según el informe de inteligencia.
El régimen de Nicolás Maduro, Hezbolá, Irán y el ELN estaban detrás de la violencia en Arauca y el Catatumbo, según el informe de inteligencia. Foto: AFP

La inteligencia militar de Colombia se encuentra en máxima alerta por los movimientos que ya tienen calculados los integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) junto con las disidencias de las Farc que son comandadas por Iván Márquez.

Todo esto se da luego de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por el gobierno de Donald Trump, quien adelantó una operación sin precedentes en Caracas.

SEMANA conoció que las Fuerzas Militares han podido establecer por medio de fuentes dentro de estos grupos armados ilegales y con ayuda de medios tecnológicos, los pasos que van a dar los principales cabecillas de estos grupos, quienes entraron en pánico tras la operación de Estados Unidos.

“Sabemos que están analizando todo lo que harán porque los puntos donde llegarán es a la zona del Catatumbo y al departamento de Arauca, donde hay una fuerte presencia de la guerrilla del ELN. Seguimos monitoreando todas estas labores para poder anticiparnos a cualquier ataque a nuestras tropas porque estamos claros de lo pueden hacer mientras realizan sus desplazamientos”, explicó una fuente de inteligencia a esta revista.

Nación

Tras 47 días de búsqueda, hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota, desaparecida en la tragedia de Silvania

Confidenciales

Lo que dijo Alex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Bogotá

Entre banderas y lágrimas: migrantes venezolanos no paran de celebrar desde Bogotá el giro histórico de su país

Nación

Procuraduría sanciona a oficial de la Policía por acoso a una joven auxiliar: este es el caso

Nación

MinTransporte levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y normaliza operaciones

Nación

ELN se “solidariza” con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro: este es el mensaje del Comando Central

Política

“Estado criminalizado”: las duras denuncias que marcaron el debate del Centro Democrático tras captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa

Nación

ELN sale, defiende y rechaza la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: esto dijo la guerrilla

Mundo

¿Cuál es la relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro? Esto es lo que dice el documento de acusación formal

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Incluso, este medio hace unos meses reveló el nexo que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela con estos grupos armados ilegales mediante el llamado Cartel de los Soles, en el qie el ELN tenía una importante participación.

Exclusivo: los nexos del chavismo, el ELN, las Fuerzas Armadas venezolanas y el Cartel de los Soles

En otro informe realizado por esta revista quedó al descubierto el macabro entramado criminal que involucra al ELN, al Cartel de los Soles –integrado por altos mandos militares venezolanos y alfiles del régimen de Nicolás Maduro– y hasta Hezbolá. La actuación de estos grupos armados ilegales, puntualmente, se daban en el departamento de Arauca y la subregión del Catatumbo.

Exclusivo: un informe de inteligencia advierte las conexiones de Hezbolá, Irán, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN en Arauca y el Catatumbo

Otra información de inteligencia precisa los movimientos del ELN junto con las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Márquez tras la operación militar de Estados Unidos.

“Por esta razón se han logrado identificar a cabecillas como alias Silvana Guerrero y Ricardo, que flotan entre Venezuela y el Catatumbo, quienes llegarían en las próximas semanas al país. También alias Parmenio y alias Caballo de Guerra, de la misma estructura criminal”, dice el informe.

Fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo entre las Farc y el ELN.
Fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo entre las Farc y el ELN. Foto: API

Al mismo tiempo, dieron a conocer: “El Frente de Guerra Oriental tendría importantes cabecillas del otro lado de la frontera como alias Pablito (recompensa de hasta 5 mil millones de pesos) y alias Cendales, quienes pasan al lado de Colombia para reorganizar a sus redes logísticas y criminales en una disputa por el control ilegal del territorio con las disidencias en departamentos como Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá”.

Para la inteligencia militar de Colombia, es claro que Iván Márquez está en el territorio venezolano con el apoyo del gobierno de ese país porque se mueven sin ningún tipo de restricción.

“En territorio venezolano estarían alias Iván Márquez (4.378 millones de pesos de recompensa) y Géner García Molina, conocido con los alias de Francisco Javier Builes o John 40″, señalaron.

Más de Nación

La emergencia que derivó en esta búsqueda ocurrió el 17 de noviembre del año pasado.

Tras 47 días de búsqueda, hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota, desaparecida en la tragedia de Silvania

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico

Lo que dijo Alex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro, Hezbolá, Irán y el ELN están detrás de la violencia en Arauca y el Catatumbo, según el informe de inteligencia.

Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

Concentración de ciudadanos de Venezuela en la iglesia de Lourdes. Captura de Nicolás Maduro

Entre banderas y lágrimas: migrantes venezolanos no paran de celebrar desde Bogotá el giro histórico de su país

Uniforme Policía Colombia

Procuraduría sanciona a oficial de la Policía por acoso a una joven auxiliar: este es el caso

Las compensaciones que podría pedir a la aerolínea cuando cancelan o retrasan el vuelo: conozca sus derechos como pasajero

MinTransporte levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y normaliza operaciones

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

ELN se “solidariza” con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro: este es el mensaje del Comando Central

Debate del Centro Democrático.

“Estado criminalizado”: las duras denuncias que marcaron el debate del Centro Democrático tras captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa

ELN rechaza la captura del dictador Nicolás Maduro.

ELN sale, defiende y rechaza la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: esto dijo la guerrilla

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de Policía de Manizales.

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Noticias Destacadas