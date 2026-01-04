Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

La inteligencia militar de Colombia se encuentra en máxima alerta por los movimientos que ya tienen calculados los integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) junto con las disidencias de las Farc que son comandadas por Iván Márquez.

Todo esto se da luego de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por el gobierno de Donald Trump, quien adelantó una operación sin precedentes en Caracas.

SEMANA conoció que las Fuerzas Militares han podido establecer por medio de fuentes dentro de estos grupos armados ilegales y con ayuda de medios tecnológicos, los pasos que van a dar los principales cabecillas de estos grupos, quienes entraron en pánico tras la operación de Estados Unidos.

“Sabemos que están analizando todo lo que harán porque los puntos donde llegarán es a la zona del Catatumbo y al departamento de Arauca, donde hay una fuerte presencia de la guerrilla del ELN. Seguimos monitoreando todas estas labores para poder anticiparnos a cualquier ataque a nuestras tropas porque estamos claros de lo pueden hacer mientras realizan sus desplazamientos”, explicó una fuente de inteligencia a esta revista.

Incluso, este medio hace unos meses reveló el nexo que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela con estos grupos armados ilegales mediante el llamado Cartel de los Soles, en el qie el ELN tenía una importante participación.

Exclusivo: los nexos del chavismo, el ELN, las Fuerzas Armadas venezolanas y el Cartel de los Soles

En otro informe realizado por esta revista quedó al descubierto el macabro entramado criminal que involucra al ELN, al Cartel de los Soles –integrado por altos mandos militares venezolanos y alfiles del régimen de Nicolás Maduro– y hasta Hezbolá. La actuación de estos grupos armados ilegales, puntualmente, se daban en el departamento de Arauca y la subregión del Catatumbo.

Exclusivo: un informe de inteligencia advierte las conexiones de Hezbolá, Irán, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN en Arauca y el Catatumbo

Otra información de inteligencia precisa los movimientos del ELN junto con las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Márquez tras la operación militar de Estados Unidos.

“Por esta razón se han logrado identificar a cabecillas como alias Silvana Guerrero y Ricardo, que flotan entre Venezuela y el Catatumbo, quienes llegarían en las próximas semanas al país. También alias Parmenio y alias Caballo de Guerra, de la misma estructura criminal”, dice el informe.

Fuertes enfrentamientos en la subregión del Catatumbo entre las Farc y el ELN. Foto: API

Al mismo tiempo, dieron a conocer: “El Frente de Guerra Oriental tendría importantes cabecillas del otro lado de la frontera como alias Pablito (recompensa de hasta 5 mil millones de pesos) y alias Cendales, quienes pasan al lado de Colombia para reorganizar a sus redes logísticas y criminales en una disputa por el control ilegal del territorio con las disidencias en departamentos como Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá”.

Para la inteligencia militar de Colombia, es claro que Iván Márquez está en el territorio venezolano con el apoyo del gobierno de ese país porque se mueven sin ningún tipo de restricción.

“En territorio venezolano estarían alias Iván Márquez (4.378 millones de pesos de recompensa) y Géner García Molina, conocido con los alias de Francisco Javier Builes o John 40″, señalaron.