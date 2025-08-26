Con el pasar de los días son nuevos los detalles que se conocen del llamado Cartel de los Soles que financian el narcotráfico entre Colombia y Venezuela.

SEMANA tuvo acceso a una información que reposa sobre un documento de inteligencia de Medio Oriente, y que tiene en poder las Fuerzas Militares en Colombia, que da cuenta sobre las alianzas entre el chavismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para favorecer este Cartel.

El informe asegura que, aparentemente, todo ha sido militarmente coordinado por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el respaldo de Cabello, llevaron a cabo incursiones transfronterizas para debilitar a la estructura 33 (de las disidencias de las Farc) y recuperar el cargamento perdido. Aunque estas acciones fueron atribuidas públicamente al ELN, las operaciones fueron ejecutadas mayoritariamente por efectivos venezolanos. Estas incursiones dejaron al menos 80 muertos y miles de desplazados, consolidando aún más el control territorial del Cartel de los Soles en el Catatumbo”, dice el informe.

Bandera del ELN. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

El documento también precisa que la FANB, en medio de la guerra que hubo en el Catatumbo, sirvió para bloquear el paso fronterizo de las disidencias de las Farc hacia territorio venezolano, con el fin de que el ELN los atacara fuertemente.

“Tras la desmovilización de las Farc, el ELN ocupó los espacios dejados por este grupo en áreas estratégicas, especialmente en la frontera colombo-venezolana. Con el respaldo de las FANB, el ELN amplió su influencia territorial y aumentó su capacidad operativa, convirtiéndose en un actor dominante en la región”, indica.

De igual manera, precisan que “la permisividad del régimen venezolano ha sido un factor determinante en este proceso, permitiendo que el ELN consolide su rol como un engranaje esencial en las actividades del Cartel de los Soles”.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (L) y Vladimir Padrino López (R). | Foto: Getty Images

A nivel político

El revelador informe de agencias de inteligencia de Medio Oriente también asegura que la influencia del régimen de Nicolás Maduro sobre Colombia, especialmente en la zona de frontera, ha sido muy fuerte.

“Las dinámicas internas del chavismo han jugado un papel crucial en la consolidación de estas estructuras criminales. Antes de las elecciones pasadas, Nicolás Maduro consideró abandonar el poder en el marco de negociaciones con la oposición. Sin embargo, Diosdado Cabello, preocupado por los riesgos que implicaba la exposición de secretos sensibles del régimen, presionó a Maduro para que permaneciera en el poder. Cabello utilizó su control sobre las FANB y el aparato de inteligencia para garantizar la continuidad del régimen, protegiendo sus intereses personales y los del Cartel de los Soles”, agrega el documento.

Incluso, en el informe, que está no solo en poder de la inteligencia militar de Colombia, sino de otros países, da cuenta que Diosdado Cabello estaría supervisando cada una de las operaciones que estarían adelantando en alianzas establecidas con el ELN.

“Su supervisión directa de las operaciones demuestra el nivel de integración entre actores estatales y criminales en Venezuela. Las acciones coordinadas entre el ELN, las FANB y otros socios internacionales reflejan un esquema complejo de crimen organizado que trasciende fronteras y amenaza la estabilidad regional”, agregan.

El pasado 26 de julio, SEMANA reveló en exclusiva otro informe de inteligencia que muestra justamente la influencia de Hezbolá en todo este complejo conflicto que hay en la zona del Catatumbo. Incluso, por la filtración de esta información, varios uniformados de la fuerza pública en Colombia fueron llevados a polígrafo.

“Las alianzas con Hezbollah, carteles brasileños y empresas iraníes han ampliado la influencia del Cartel de los Soles, mientras que la supervisión directa de Diosdado Cabello asegura la continuidad de estas operaciones. La magnitud de estas actividades representa una amenaza significativa para la seguridad regional, requiriendo una respuesta coordinada de las autoridades colombianas e internacionales para desarticular esta red de crimen organizado y garantizar la estabilidad en la región fronteriza”, agregan.