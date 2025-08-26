Suscribirse

Nación

Exclusivo: los nexos del chavismo, el ELN, las Fuerzas Armadas venezolanas y el Cartel de los Soles

SEMANA conoció detalles de varios informes de inteligencia en poder de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

26 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y ELN
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y ELN. | Foto: AP / Getty Images / AFP / SEMANA

Con el pasar de los días son nuevos los detalles que se conocen del llamado Cartel de los Soles que financian el narcotráfico entre Colombia y Venezuela.

SEMANA tuvo acceso a una información que reposa sobre un documento de inteligencia de Medio Oriente, y que tiene en poder las Fuerzas Militares en Colombia, que da cuenta sobre las alianzas entre el chavismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para favorecer este Cartel.

El informe asegura que, aparentemente, todo ha sido militarmente coordinado por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el respaldo de Cabello, llevaron a cabo incursiones transfronterizas para debilitar a la estructura 33 (de las disidencias de las Farc) y recuperar el cargamento perdido. Aunque estas acciones fueron atribuidas públicamente al ELN, las operaciones fueron ejecutadas mayoritariamente por efectivos venezolanos. Estas incursiones dejaron al menos 80 muertos y miles de desplazados, consolidando aún más el control territorial del Cartel de los Soles en el Catatumbo”, dice el informe.

Bandera del ELN. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

El documento también precisa que la FANB, en medio de la guerra que hubo en el Catatumbo, sirvió para bloquear el paso fronterizo de las disidencias de las Farc hacia territorio venezolano, con el fin de que el ELN los atacara fuertemente.

“Tras la desmovilización de las Farc, el ELN ocupó los espacios dejados por este grupo en áreas estratégicas, especialmente en la frontera colombo-venezolana. Con el respaldo de las FANB, el ELN amplió su influencia territorial y aumentó su capacidad operativa, convirtiéndose en un actor dominante en la región”, indica.

De igual manera, precisan que “la permisividad del régimen venezolano ha sido un factor determinante en este proceso, permitiendo que el ELN consolide su rol como un engranaje esencial en las actividades del Cartel de los Soles”.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019.
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (L) y Vladimir Padrino López (R). | Foto: Getty Images

A nivel político

El revelador informe de agencias de inteligencia de Medio Oriente también asegura que la influencia del régimen de Nicolás Maduro sobre Colombia, especialmente en la zona de frontera, ha sido muy fuerte.

“Las dinámicas internas del chavismo han jugado un papel crucial en la consolidación de estas estructuras criminales. Antes de las elecciones pasadas, Nicolás Maduro consideró abandonar el poder en el marco de negociaciones con la oposición. Sin embargo, Diosdado Cabello, preocupado por los riesgos que implicaba la exposición de secretos sensibles del régimen, presionó a Maduro para que permaneciera en el poder. Cabello utilizó su control sobre las FANB y el aparato de inteligencia para garantizar la continuidad del régimen, protegiendo sus intereses personales y los del Cartel de los Soles”, agrega el documento.

Contexto: Destapan prueba reina de la existencia del Cartel de los Soles y le cantan la tabla a Petro: “Esto no es mamando gallo”

Incluso, en el informe, que está no solo en poder de la inteligencia militar de Colombia, sino de otros países, da cuenta que Diosdado Cabello estaría supervisando cada una de las operaciones que estarían adelantando en alianzas establecidas con el ELN.

“Su supervisión directa de las operaciones demuestra el nivel de integración entre actores estatales y criminales en Venezuela. Las acciones coordinadas entre el ELN, las FANB y otros socios internacionales reflejan un esquema complejo de crimen organizado que trasciende fronteras y amenaza la estabilidad regional”, agregan.

El pasado 26 de julio, SEMANA reveló en exclusiva otro informe de inteligencia que muestra justamente la influencia de Hezbolá en todo este complejo conflicto que hay en la zona del Catatumbo. Incluso, por la filtración de esta información, varios uniformados de la fuerza pública en Colombia fueron llevados a polígrafo.

Contexto: Exclusivo: un informe de inteligencia advierte las conexiones de Hezbolá, Irán, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN en Arauca y el Catatumbo

“Las alianzas con Hezbollah, carteles brasileños y empresas iraníes han ampliado la influencia del Cartel de los Soles, mientras que la supervisión directa de Diosdado Cabello asegura la continuidad de estas operaciones. La magnitud de estas actividades representa una amenaza significativa para la seguridad regional, requiriendo una respuesta coordinada de las autoridades colombianas e internacionales para desarticular esta red de crimen organizado y garantizar la estabilidad en la región fronteriza”, agregan.

Contexto: Donald Trump manda sus buques y el ELN cuida a Nicolás Maduro: SEMANA revela informes de inteligencia militar que preocupan

SEMANA tiene información sobre el cruce de datos entre varios países donde ha participado Colombia, justamente en medio de las tensiones que hay entre Venezuela y Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joven confesó el motivo por el que asesinó a su papá y a su hermana de 7 años en una casa de Bogotá: “La había embarrado”

2. Régimen de Maduro toma drástica medida de seguridad para “defender” a Venezuela: “Estarán en manos del Pueblo”

3. Colombia sí ha recibido información sobre el Cartel de los Soles: revelador documento de agencias de inteligencia

4. Exclusivo: los nexos del chavismo, el ELN, las Fuerzas Armadas venezolanas y el Cartel de los Soles

5. Verónica Echegui hizo revelación sobre la muerte antes de fallecer por cáncer: “Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro contra Donald trumpCartel de los solesFuerzas Militares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.