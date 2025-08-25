Destapan prueba reina de la existencia del Cartel de los Soles y le cantan la tabla a Petro: “Esto no es mamando gallo”

Se siguen conociendo las reacciones de sectores políticos al trino del presidente Gustavo Petro, en el cual afirmó que “no existe” el llamado Cartel de los Soles. Organización —al parecer— dedicada al narcotráfico, que tendría vínculos con Nicolás Maduro y que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos.

Una de ellas fue la del exministro del Interior Daniel Palacios, quien en diálogo con SEMANA reveló las pruebas que confirman que sí existe el Cartel de los Soles, contrario a lo que aseguró el mandatario colombiano.

En el mensaje que desató la tormenta, el jefe de Estado expresó: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico, y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

Le propuse a EEUU y… https://t.co/TGqZMuzaWN — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

Sin embargo, Palacios anotó: “El 7 de agosto de 2026, Petro deja de ser presidente y pasa a ser un ciudadano común y corriente, y estos países (Estados Unidos) tienen una larga memoria. La justicia de esos países puede ser lenta, pero avanza, o si no, que lo diga Nicolás Maduro, que hoy ve cómo su cabeza tiene más de 50 millones de dólares”.

“Aquí hay que tener claridad de qué lado estamos y nosotros estamos al lado de la legalidad. Me parece muy grave que Gustavo Petro esté tratando de estar al lado de la ilegalidad”, expresó el exministro del Interior del gobierno del expresidente Iván Duque.

También dijo: “Petro está desesperado por defender al Cartel de los Soles, los integrantes tienen órdenes de captura por parte de la justicia de Estados Unidos, y se inventa la Junta del Narcotráfico, de lo que no hay prueba en las agencias de inteligencia”.

“Hoy existe el Cartel de los Soles, que sí existe, según lo han determinado las agencias de inteligencia de Estados Unidos, inteligencia colombiana e inteligencia de Israel. Existe desde el año de 1999, durante todo ese tiempo a través de miembros de la fuerza pública bolivarianas que han hecho parte de ese gobierno (del Nicolás Maduro), han facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, insistió Palacios.

Sumado a ello, expresó: “Los líderes de ese cartel son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y cuatro oficiales de alto resorte, y en el año 2020, el Gobierno de Estados Unidos saca las pruebas. El general Hugo Armando Carvajal, alias el Pollo, director de inteligencia militar en Venezuela, fue condenado por la justicia de Estados Unidos como integrante del Cartel de los Soles”.