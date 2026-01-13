Estados Unidos

Las palabras de Donald Trump refiriéndose a las acciones del ICE en Minnesota causan polémica: "Expulsarlos de su vecindario"

Polémicas palabras del presidente Donald Trump en medio de las crecientes tensiones por muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE.

13 de enero de 2026
Estados Unidos está en medio de constantes tensiones a raíz de los sucesos que han tenido lugar con agentes del ICE, en los que estos, han hecho un uso desmedido de la fuerza y han provocado que terminen dándose situaciones desafortunadas.

Recientemente, Renee Nicole Good murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), cuando este le disparó a quema ropa en Minneapolis, Minnesota.

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

La situación provocó que diferentes personas decidieran hacer manifestaciones en contra de este tipo de acciones, pese a que esto ha generado conmoción, el presidente Donald Trump el día que ocurrieron los hechos dejó vislumbrar su posición en la situación justificando de cierta manera lo realizado por el agente, diciendo que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
ICE bajo la mira. Foto: AFP

Además, agregó que le costaba creer que el agente se encontrara vivo. La Organización de Naciones Unidas se pronunció diciendo:

Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso intencional de fuerza letal solo está permitido como medida de último recurso contra un individuo que representa una amenaza inminente para la vida”.

Sin embargo, Donald Trump recientemente en su red social Truth dijo: “Lo único que quieren los patriotas de ICE es expulsarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la horrible Política de Fronteras Abiertas del soñoliento Joe Biden”.

De igual manera, aprovechó el mensaje para arremeter contra los demócratas de Minnesota, el mandatario norteamericano concluyó el mensaje afirmando “¡NO TEMAN, GRAN GENTE DE MINNESOTA, EL DÍA DEL AJUSTE DE CUENTAS Y LA RETRIBUCIÓN SE ACERCA!“.

El caso de Minneapolis no es aislado, pues al día siguiente de haberse perpetrado el asesinato de Rene Nicole Good, una pareja de venezolanos fueron heridos a bala por un agente de la Patrulla Fronteriza, en Portland.

https://www.semana.com/mundo/noticias-estados-unidos/articulo/tiroteo-en-portland-agentes-de-la-patrulla-fronteriza-hirieron-a-bala-a-pareja-de-venezolanos/202606/

El alcalde de Portland, Keith Wilson, se refirió al caso diciendo “Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente”.

El mensaje publicado por el presidente de los Estados Unidos refleja lo que desde el Gobierno se pretende seguir haciendo, se espera que las medidas migratorias sigan endureciéndose, siguiendo la agenda que el mismo mandatario ha planteado para el territorio norteamericano.

