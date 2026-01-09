Estados Unidos

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

Grabaciones que circulan en redes sociales muestran la confrontación entre un agente del ICE y la conductora Renee Nicole Good, mientras autoridades y testigos discrepan sobre los hechos.

Margarita Briceño Delgado

9 de enero de 2026, 8:11 p. m.
Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión. Foto: Composición Semana AFP

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Videos del agente del ICE en Minneapolis: autenticidad cuestionada

En el marco del controvertido tiroteo ocurrido el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años.

Desde entonces, se han difundido en Twitter y otras redes sociales varios videos supuestamente captados desde la perspectiva de un agente involucrado.

Hoy está circulando en redes sociales un video que supuestamente muestra la confrontación entre un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, quien fue fatalmente baleada durante un operativo en Minneapolis el 7 de enero de 2026.

Alpha News obtuvo el vídeo y lo publicó en sus redes, difundiendo un mensaje en el que afirma que se ha publicado, “un video desde la perspectiva del agente federal durante el tiroteo del ICE en Minneapolis, Minnesota, en el que murió una ciudadana estadounidense tras recibir varios disparos”.

Este material se ha compartido ampliamente en plataformas como X y en varios medios, provocando una intensa discusión en torno a lo que realmente muestran las imágenes y cómo debe interpretarse el hecho.

Usuarios atribuyen estas imágenes a un teléfono o cámara corporal del oficial, aunque no hay confirmación oficial del material difundido.

Renee Nicole Good, ICE
Renee Nicole Good, de 37 años, fue abatida por un agente del ICE durante un operativo en Minneapolis; el incidente ha generado debate y circulación de videos del momento. Foto: AFP

Las imágenes del video que se ha hecho viral

El video muestra al agente bajando de su vehículo y manteniendo una breve interacción verbal con Renee Good.

En un momento, Good, todavía al volante, le dice al agente: “Está bien, no estoy enfadado contigo.” Mientras tanto, una mujer fuera del vehículo, que se cree es la esposa de Good, mantiene un diálogo más extenso con el oficial, preguntando sobre la matrícula y diciendo frases como: “¿Quieres venir a por nosotros? (...)”

Minutos después, se ve a otro agente enmascarado acercándose al vehículo de Good y ordenándole que salga del coche. En ese momento, Good parece girar el volante para alejarse del agente y comienza a conducir.

Se escucha una voz exclamando “whoa”, mientras la cámara se mueve mostrando el vehículo en movimiento, el cielo y un breve encuadre del rostro enmascarado del agente, al mismo tiempo que se oyen disparos. Poco después, una voz reacciona con groserías mientras se observa que el vehículo choca a corta distancia.

Hasta ahora, las cuentas oficiales del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han confirmado públicamente la existencia de un video grabado por cámara corporal o teléfono de un agente durante el tiroteo, ni han publicado material audiovisual propio de los hechos.

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

Medios internacionales continúan publicando distintos ángulos de los hechos, mostrando la interacción entre Good y los agentes instantes antes del disparo.

Mientras tanto, autoridades municipales y estatales han solicitado acceso completo a todas las grabaciones oficiales y a los registros del operativo, con el fin de esclarecer los hechos y determinar la legalidad del uso de fuerza letal en este caso.

