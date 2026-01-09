Estados Unidos

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Como presidente, Donald Trump calificó de “impactante” el video del operativo migratorio que terminó con la muerte de una mujer, pero sostuvo que el agente actuó en defensa propia.

Margarita Briceño Delgado

9 de enero de 2026, 2:12 p. m.
El incidente, ocurrido el 7 de enero de 2026, ha generado un intenso debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de ICE
El incidente, ocurrido el 7 de enero de 2026, ha generado un intenso debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de ICE Foto: X

El presidente Donald Trump, actualmente al mando del Gobierno de Estados Unidos, reaccionó al video del tiroteo mortal que involucró a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Aunque describió las imágenes como “difíciles de ver”, Trump defendió la actuación del oficial y afirmó que lo hizo en defensa propia, generando un nuevo enfrentamiento con autoridades locales que piden una investigación más transparente del operativo migratorio.

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

Trump defendió al agente del ICE tras difundirse el video del tiroteo

El presidente Donald Trump reaccionó públicamente al video que muestra el momento en que un agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años durante una operación de control migratorio en Minneapolis, Minnesota.

El incidente, ocurrido el 7 de enero de 2026, ha generado un intenso debate nacional sobre el uso de la fuerza, las tácticas de las agencias federales y la narrativa política que rodea la seguridad fronteriza.

Pese a su aparente contrición por la violencia, el presidente defendió la acción del agente y respaldó la versión oficial contra la mujer, identificada como Renee Nicole Good, de que intentó atropellar al oficial con su vehículo, un argumento también sostenido por el Departamento de Seguridad Nacional y altos funcionarios de su equipo.

En una declaración a The New York Times, Trump relató que, tras observar el vídeo en la Oficina Oval, concluyó que se trataba de una situación “viciosa” en la que la conductora habría intentado “corretear” al agente federal.

Según él, el oficial actuó “en defensa propia” antes de que la mujer fuera fatalmente alcanzada por los disparos.

Reacciones locales y disputas sobre la narrativa del vídeo

La defensa de Trump ha profundizado la polarización política en torno al hecho.

Autoridades locales, incluida el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han desestimado el relato de las autoridades federales sobre el incidente, calificándola de “basura” y exigiendo que ICE se retire de la ciudad.

Frey y líderes estatales, como el gobernador Tim Walz, han pedido una investigación más transparente y la participación plena de agencias estatales como la Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, a pesar de restricciones impuestas por las autoridades federales.

Por otro lado, diversos análisis de video que circulan en redes sociales y en medios independientes sugieren discrepancias entre la versión oficial y lo que realmente muestran las imágenes, incluyendo la posición del agente en relación con el vehículo antes de los disparos.

Kristi Noem califica de “terrorismo doméstico” el presunto ataque contra agentes del ICE en Mineápolis

Estas versiones alternativas han alimentado llamados de grupos y activistas a revisar las prácticas de uso de la fuerza en operativos de inmigración.

El tiroteo y la posterior defensa pública del agente por parte de Trump también han provocado debates más amplios sobre la estrategia de despliegue masivo de ICE en ciudades con administraciones demócratas y sobre cómo las narrativas presidenciales influyen en la percepción pública de eventos traumáticos y complejos.

