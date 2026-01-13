“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 no solo fue una pasarela de alta costura, sino el escenario ideal para las declaraciones políticas más incendiarias de los últimos años. El reconocido actor Mark Ruffalo, famoso por su papel de ‘Hulk’ en el universo Marvel y su activo compromiso social, lanzó una ráfaga de acusaciones directas contra el presidente Donald Trump, dejando atónitos a los asistentes y medios de comunicación presentes.

Un mensaje de justicia: ¿Quién es Renee Nicole Good?

El actor llegó a la gala portando un pin con la frase “Be Good” (Sé bueno). Al ser consultado por la prensa sobre el significado de este accesorio, Ruffalo explicó que se trataba de un homenaje póstumo a Renee Nicole Good, una mujer que, según sus palabras, fue asesinada a tiros por un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) la semana pasada.

“Esto es por Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, declaró Ruffalo con evidente molestia. Para el actor, este hecho es el reflejo de una descomposición social y política que atraviesa su país bajo la influencia del liderazgo republicano.

Duras descalificaciones contra Donald Trump

Lo que comenzó como un tributo se transformó rápidamente en una fuerte denuncia pública. Ruffalo no escatimó en adjetivos para referirse a Trump, elevando el tono de la conversación a niveles personales y judiciales. El actor calificó al exmandatario como un “delincuente convicto”, “violador convicto” y “pedófilo”.

“Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero ese tipo es el peor ser humano del mundo”, sentenció Ruffalo. El actor advirtió que si Estados Unidos confía en la moral de Trump, el mundo entero está en “serios problemas”.

La mención a Venezuela y la política exterior

Uno de los puntos más sorpresivos de su intervención fue la mención a la situación geopolítica actual. Ruffalo denunció una supuesta intervención militar, afirmando: “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente”. Además, acusó al vicepresidente de Estados Unidos de mentir sistemáticamente sobre las operaciones internacionales del país.

No es la primera vez que el intérprete de Hulk utiliza su plataforma para confrontar al poder. Ruffalo ha sido un crítico constante de las políticas de derecha y un defensor de los derechos ambientales y humanos. Su trayectoria en Hollywood ha estado marcada por este dualismo: por un lado, la estrella de taquilla, y por otro, el ciudadano que asegura que lo que ve actualmente “no es Estados Unidos”.

Estas declaraciones ya han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sectores progresistas aplauden su valentía, mientras que los seguidores de Trump lo acusan de utilizar un evento artístico para difundir “propaganda política”.