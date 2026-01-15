“Fue un milagro que sobreviviera”. Impactante relato de manifestante tras disparo de agente federal durante protesta contra ICE

En el marco de las protestas contra el ICE por el homicidio de Nicole Good y el disparo a un inmigrante venezolano, un joven de 21 años se vio gravemente afectado por la acción ofensiva de parte de un agente federal.

“Dijeron que el globo ocular se me rompió. Tenía el párpado inferior completamente cortado y tuvieron que sacar piel de mi sien para reconstruirlo”, comentó el joven que se movilizó esta semana en contra de las acciones de ICE.

“Tengo fracturas en el cráneo que no pueden reparar, y no puedo estornudar ni toser porque es peligroso”, según el relato compartido en redes sociales.

Mencionó también que el proyectil “tenía gas pimienta”, lo cual dificultó enormemente su capacidad de respiración y su capacidad de acción.

La situación pudo ser peor: “Tenía un fragmento de metal a solo unos milímetros de la arteria carótida, fue un milagro que sobreviviera”.

Estados Unidos ha sido escenario de múltiples protestas y manifestaciones luego de que un agente del ICE disparara a una mujer de 37 años durante un operativo en Minneapolis, el pasado 7 de enero.

La víctima fue identificada como Renée Nicole Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense, cuya muerte ha generado una ola de indignación y marchas en varias ciudades del país.

Desde Minneapolis hasta Washington D.C., Los Ángeles, Chicago, Dallas y Baltimore, se han convocado manifestaciones contra el ICE y el uso de fuerza desmedida por parte de agentes federales, exigiendo que la agencia abandone operaciones en comunidades locales.

Organizaciones y activistas han criticado la actuación del agente involucrado, y en algunas protestas se han registrado tensiones entre manifestantes y fuerzas del orden, como el uso de gas pimienta o tácticas de dispersión.

Donald Trump, su gabinete y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han defendido que el agente actuó en defensa propia ante una amenaza percibida, alegando que la conductora habría intentado usar su vehículo como arma contra los oficiales.

Por su parte, líderes locales como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han condenado el tiroteo y otros oficiales han señalado preocupaciones sobre la presencia expansiva de agentes federales y las tácticas empleadas en estas operaciones, calificándolas de provocadoras.

Manifestaciones en Minneapolis contra ICE. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images) Foto: Getty Images

El miércoles el ICE se enfrentó a otra polémica tras el disparo a un inmigrante venezolano en el marco de estas manifestaciones.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos aseguró que el venezolano atacó con la pala al agente de ICE y fue en medio de la confrontación que el representante de la institución disparó al inmigrante.

El presidente Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas federales si las autoridades estatales no frenan lo que él calificó como ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).